Huyện Thọ Xuân: Bảo đảm ngày càng tốt hơn công tác an sinh xã hội

Lãnh đạo huyện Thọ Xuân tặng quà cho một trong các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện nhân dịp lễ, tết.

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vừa qua, nhiều hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Thọ Xuân, các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp... đến thăm hỏi, động viên tặng quà.

Đây là một việc làm thiết thực, qua đó góp phần khẳng định sự quan tâm, luôn chăm lo các đối tượng chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Đảng, Nhà nước trong việc bảo đảm an sinh xã hội, động viên các hộ gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, yên tâm lao động, sản xuất.

Gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Nguyệt, sinh năm 1930, xã Thọ Hải (mẹ của 2 liệt sĩ) là một trong số nhiều gia đình thuộc diện gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng được các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Thọ Xuân tới thăm hỏi, động viên, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý. Đến thăm gia đình mẹ Lê Thị Nguyệt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, sự hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương, bệnh binh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; đồng thời khẳng định tỉnh, huyện luôn quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều chính sách cụ thể và thiết thực, đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để các gia đình có việc làm ổn định, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đã qua cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, đã từng chứng kiến nhiều sự đổi thay của quê hương, đất nước cũng như của địa phương và nhất là nguồn động viên an ủi tinh thần trong mỗi dịp tết đến, xuân về khiến mẹ Lê Thị Nguyệt không khỏi bồi hồi xúc động: “Được nhận những lời động viên, an ủi, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tôi cảm thấy vui, được an ủi phần nào. Sự hy sinh, mất mát của các con và gia đình sẽ luôn có ý nghĩa khi đất nước ngày phát triển, giàu đẹp hơn”. Niềm vui của gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Nguyệt cũng là niềm vui chung của nhiều hộ gia đình chính sách, hộ nghèo của huyện được tặng quà nhân các ngày lễ, tết trong năm. Đây là một việc làm thiết thực đảm bảo chính sách an sinh xã hội giúp các hộ gia đình yên tâm lao động, sản xuất và làm giàu chính đáng.

Bảo đảm ngày càng tốt hơn công tác an sinh xã hội luôn là một chủ trương, nhiệm vụ lớn, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự ổn định chính trị - xã hội và là chìa khóa để phát triển toàn diện và bền vững của tỉnh nói chung và huyện Thọ Xuân nói riêng. Trong nhiều năm qua, huyện Thọ Xuân đã xây dựng và thực hiện các chính sách, giải pháp bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân. Hệ thống các chính sách an sinh xã hội ngày càng đồng bộ và hoàn thiện trên các lĩnh vực: Xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển hệ thống bảo hiểm, ưu đãi người có công với nước, trợ giúp xã hội, mở rộng các dịch vụ xã hội công cộng, tạo điều kiện để người dân được hưởng thụ nhiều hơn về văn hóa, y tế và giáo dục. Cùng với nguồn lực không ngừng tăng lên và những nỗ lực trong tổ chức thực hiện, công tác an sinh xã hội ngày càng được bảo đảm tốt hơn, góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Công tác giảm nghèo đạt được nhiều thành tựu nổi bật, được nhân dân đồng tình. Số hộ nghèo theo phương pháp điều tra đa chiều từ 1.445 hộ, xuống còn 1.013 hộ (chiếm tỷ lệ 1,74%), giảm 432 hộ; hộ cận nghèo 7.676 hộ (chiếm tỷ lệ 13,19%). Công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động được quan tâm, đẩy mạnh. Số lao động được giải quyết việc làm mới trong năm là 3.458 người, đạt 109,9% so với kế hoạch. Trong năm huyện đã thực hiện hỗ trợ cho 140 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài với số tiền 435 triệu đồng...

Bên cạnh đó, các phong trào “Tương thân tương ái”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” do MTTQ tỉnh, các cấp và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các đơn vị và cá nhân chủ động thực hiện và hưởng ứng tham gia đã phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đóng góp đáng kể vào việc nâng cao an sinh xã hội cho nhân dân, nhất là người nghèo, vùng khó khăn. Từ năm 2010-2019, Quỹ Vì người nghèo các cấp đã vận động các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức xã hội và người dân ủng hộ hàng chục tỷ đồng, giúp nhiều hộ nghèo, người nghèo có điều kiện sản xuất, phát triển kinh tế; xây mới, sửa chữa nhà ở...

Bước sang năm 2020, tiếp tục khẳng định bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội là nhiệm vụ chủ yếu thường xuyên, huyện Thọ Xuân quyết tâm hoàn thành cao các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội bởi đây chính là cơ sở quan trọng để bảo đảm tốt hơn công tác an sinh xã hội. Tuy nhiên, huyện Thọ Xuân cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do công cuộc xóa đói, giảm nghèo phải tập trung vào các vùng, các đối tượng khó khăn nhất; một bộ phận không nhỏ lao động chưa có nghề hoặc thiếu kỹ năng lao động, đang làm những công việc chưa thật ổn định với tiền lương, tiền công và bảo trợ xã hội thấp; kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... Xác định rõ những khó khăn trên, huyện Thọ Xuân đã và đang phát huy thành quả và những kinh nghiệm tốt đã đạt được, khắc phục những yếu kém bất cập, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng hệ thống chính sách bảo đảm an sinh xã hội đồng bộ, hiệu quả.

Lê Phượng