Huyện Quan Sơn thực hiện nhiều giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo

Những năm qua, công tác giảm nghèo đã được huyện Quan Sơn thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của người nghèo ở địa phương.

Phát triển mô hình rau an toàn giúp người dân xã Trung Xuân nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

Một trong những giải pháp được huyện Quan Sơn triển khai hiệu quả đó là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững, gắn với phát triển kinh tế rừng; phát triển mô hình chăn nuôi gia súc; xây dựng vùng trồng cây dược liệu tại Vũng Cọp, xã Sơn Thủy; đẩy mạnh việc xuất khẩu sản phẩm từ cây Vầu; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “Về tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Quan Sơn đến năm 2020 theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao năng suất, chất lượng”... Huyện Quan Sơn cũng thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sản xuất theo Nghị quyết 30a, Chương trình 135 của Chính phủ và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Theo đó, huyện đã và đang triển khai hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, phân bón; đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo đến hàng nghìn hộ nghèo và cận nghèo thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới. Đồng thời, xây dựng các mô hình trồng cỏ, rau an toàn, cây dược liệu, nuôi cá rô phi đơn tính, trồng rau an toàn, nuôi vịt bầu... Bên cạnh đó, các phòng chuyên môn của UBND huyện phối hợp với các xã triển khai mô hình kinh tế như: Nuôi lợn lai lòi, thâm canh cây chuối tiêu hồng, khoai sọ mán, gấc, phục tráng rừng luồng, tại các xã Trung Thượng, Trung Hạ, Sơn Lư, Tam Lư, Sơn Thủy... Cùng với công tác giảm nghèo, huyện Quan Sơn đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM và đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, nhận thức của cán bộ, người dân về xây dựng NTM có chuyển biến rõ rệt, số bản đạt chuẩn vượt chỉ tiêu giao. Đến nay, toàn huyện đã có 2 xã và 41 bản đạt chuẩn NTM. Tiêu chí xã so với toàn tỉnh đứng thứ 22 và đứng thứ 6 trong 11 huyện miền núi, tiêu chí bản đứng thứ 7 trong 11 huyện miền núi... Nhờ đó, bộ mặt nông thôn được đổi mới, đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được nâng cao.

Với nhiều giải đồng bộ, công tác giảm nghèo ở huyện Quan Sơn đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm. Nếu như năm 2014, số hộ nghèo của huyện khoảng 5.000 hộ, tỷ lệ hộ nghèo là 51% thì đến năm 2019, số hộ nghèo giảm còn 2.000 hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,73%, thu nhập bình quân đầu người đạt 28,3 triệu đồng/năm.

Trong thời gian tới, huyện Quan Sơn tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể; triển khai đồng bộ các hoạt động để nhân dân được tiếp cận với các chính sách giảm nghèo, vay vốn ưu đãi, tín dụng của ngân hàng, xuất khẩu lao động và dạy nghề, tạo việc làm mới; định hướng cụ thể công tác giảm nghèo ở cơ sở, thực hiện các giải pháp thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn ở từng địa phương...

Bài và ảnh: Gia Bảo