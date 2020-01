Huyện Quan Hóa đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn xã hội

Trong những năm qua, công tác phòng chống tệ nạn xã hội (TNXH) luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan chức năng huyện Quan Hóa quan tâm, nhờ vậy, công tác phòng, chống, cai nghiện phục hồi cho người nghiện đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về phòng chống TNXH nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Quan Hóa tương đối ổn định.

Năm 2019 tình hình TNXH, đặc biệt là tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Quan Hóa vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, hiện toàn huyện có 424 người nghiện có hồ sơ quản lý và 90 người đã phát hiện sử dụng ma túy nhưng chưa thiết lập được hồ sơ (nghi nghiện). Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và toàn xã hội, công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy, mại dâm, hiểm họa của ma túy, mại dâm đối với gia đình và xã hội được huyện tích cực triển khai thực hiện. Hàng năm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức các buổi tọa đàm giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm cho đối tượng là học sinh các trường học trên địa bàn huyện; tổ chức các hội nghị tuyên truyền về phòng, chống mại dâm và phòng, chống mua bán người cho cán bộ, tuyên truyền viên cấp thôn, bản; phát hành hàng ngàn tờ rơi nội dung về công tác phòng chống ma túy, mại dâm, phòng chống mua bán người đến các xã, thị trấn để tuyên truyền về công tác này; tiếp tục duy trì phát triển những mô hình, cách làm hay, hiệu quả như: “Mô hình xã, phường lành mạnh không có TNXH”; “Nhóm nòng cốt tuyên truyền viên ở khu dân cư”; “Cựu chiến binh với công tác đảm bảo an ninh trật tự”... Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay toàn huyện xây dựng được 3/15 xã, thị trấn lành mạnh không có TNXH; 15/15 xã, thị trấn không có tệ nạn mại dâm; thành lập 12/15 tổ công tác cai nghiện ma túy, trung bình 5-9 người/tổ. Nhìn chung, tổ công tác cai nghiện ở xã, thị trấn sau khi thành lập đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác giúp đỡ người nghiện và gia đình người nghiện đăng ký các hình thức cai nghiện tại gia đình. Điển hình như các tổ công tác cai nghiện ở các xã Phú Sơn, Trung Thành, Thành Sơn, Hiền Chung, Phú Lệ đã tham mưu cho Đảng ủy, HĐND xã ra Nghị quyết về công tác phòng, chống ma túy tại địa phương, ban hành quy chế phối hợp, các thành viên trong tổ được phân công cụ thể trong việc hướng dẫn, giúp đỡ, động viên người nghiện khai báo nghiện và đăng ký cai nghiện. Bên cạnh đó các ban, ngành, đoàn thể được phân công tiếp tục tham gia quản lý, giáo dục đối với các người nghiện cai nghiện ma túy về địa phương, nhằm giúp cho người nghiện sau cai nghiện có việc làm, ổn định cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng.

Cùng với các hoạt động trên, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho quần chúng nhân dân, Công an huyện Quan Hóa đã đa dạng các hình thức tổ chức, phù hợp với từng điều kiện của địa phương và trên cơ sở đặc điểm công tác của từng đội nghiệp vụ. Trong đó trọng tâm là bám địa bàn, bám cơ sở; đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, đấu tranh trấn áp, quản lý, giáo dục. Với phương châm lấy vận động là chính; quá trình vận động được gắn với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, với chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, trên cơ sở phát động mạnh mẽ, sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các lực lượng tham gia đã bám sát địa bàn, thực hiện “4 cùng” với nhân dân; đến từng nhà, gặp từng người thân trong gia đình, người có uy tín để tuyên truyền, vận động, phân tích, thuyết phục vận dụng một cách linh hoạt. Bên cạnh đó, để phòng, chống ma túy xâm nhập học đường, hàng năm, Công an huyện đã tổ chức các buổi tuyên truyền tại các trường THPT, THCS nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết về pháp luật, phòng, chống ma túy cho học sinh, cán bộ, công nhân, viên chức nhà trường. Việc tập trung đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đã nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự; thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước và địa phương, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh với các loại tội phạm và TNXH, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần củng cố và xây dựng thế trận toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự vững chắc ngay từ cơ sở.

Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Quan Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống TNXH; tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống TNXH các cấp, nhất là cán bộ chính sách, công an viên, thành viên đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã. Tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động đội kiểm tra liên ngành đảm bảo 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn huyện đều được kiểm tra, hướng dẫn thực hiện chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống TNXH. Kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt phá, xử lý nghiêm các điểm, tụ điểm vi phạm tệ nạn ma túy, mại dâm và hành vi vi phạm pháp luật khác, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi TNXH, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Bài và ảnh: Trường Giang