Huyện Hoằng Hóa chủ động phòng chống dịch bệnh do nCoV

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, huyện Hoằng Hóa đã tổ chức triển khai các biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng chóng dịch bệnh trên địa bàn huyện.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra là loại bệnh nguy hiểm, khả năng lây lan rộng trong khi đó số lao động làm việc tại Trung Quốc rất khó kiểm soát, đặc biệt huyện Hoằng Hóa có 58 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc trở về địa phương. Huyện Hoằng Hóa đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trong đó chú trọng rà soát, nắm chắc số lao động, người dân cư trú trên địa bàn từ vùng dịch đến làm việc, tạm trú hoặc giao tiếp với nhân dân trên địa bàn. Cấp 300kg dung dịch Cloramin cho các xã thị trấn để tiến hành tiêu độc khử trùng chợ, trường học, trạm y tế, khu công sở, các nhà máy may. Đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức trực dịch 24/24h, kiện toàn 2 đội phòng chống dịch cơ động. Trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa huyện chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân dịch bệnh và vận chuyển bệnh nhân đến các cơ sở điều trị do Sở Y tế quy định. Đồng thời tạm dừng mọi hoạt động văn hóa thể thao, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống dịch bệnh. Ngành giáo dục tăng cường tuyên truyền cho học sinh về công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh cá nhân tại gia đình và cộng đồng, phấn đấu trên địa bàn huyện không có bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Trong các ngày này, huyện Hoằng Hóa đã đồng loạt ra quân lan và phun khử trùng phòng chống dịch viên phổi cấp do nCoV. Bên cạnh đó, huyện đã và đang tăng cường công tác các thông tin tuyên truyền để người dân có đủ kiến thức hiểu biết tự phòng ngừa nhiễm bệnh thông qua việc đeo khẩu trang, rửa tay vào nước kháng khuẩn. Đặc biệt thường xuyên giám sát và nắm bắt cho trẻ em tại các địa điểm có nhiều nguy cơ.

Thế Khải