Huyện Hậu Lộc chủ động phòng, chống dịch do nCoV

Huyện Hậu Lộc hiện có 175 lao động nước ngoài về quê ăn Tết, trong đó có tới hơn 90% lao động làm việc ở Trung Quốc. Hiện nay trên địa bàn huyện chưa phát hiện trường hợp nào nghi mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) nhưng trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, UBND huyện Hậu Lộc đã chủ động ban hành kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch UBDN huyện làm trưởng ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh; đồng thời chuẩn bị những điều kiện cần thiết sẵn sàng ứng phó có hiệu quả khi dịch xảy ra.

Lãnh đạo Trung tâm y tế huyện tổ chức tập huấn phòng, chống dịch nCoV.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện đã đưa ra 3 tình huống với các giải pháp xử lý phù hợp trong đó tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca mắc bệnh để xử lý ngay từ ban đầu kết hợp với việc tuyên truyền về tình hình dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng chống dịch cho người dân. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất dự phòng, đội cơ động chống dịch tại cơ sở phải trực 24/24 giờ để phát hiện và xử lý kịp thời.

Cán bộ, y, bác sĩ các trạm y tế, trung tâm y tế, các phòng khám tư nhân, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn huyện dự lớp tập huấn về phòng, chống bệnh nCoV.

Bác sỹ Chuyên khoa 1 Vũ Tất Luyện, Phó giám đốc Trung tâm y tế huyện, cho biết: Trung tâm đã tổ chức tập huấn Quyết định 181/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do do chủng mới của vi rút corona (nCoV)” cho 50 cán bộ, y, bác sĩ các trạm y tế, trung tâm y tế, các phòng khám tư nhân, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn huyện. Đồng thời, cử cán bộ y tế đến 2 doanh nghiệp may có đông lao động kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa. Đối với số lao động ở Trung Quốc trở về quê ăn tết hiện chưa có biểu hiện mắc bệnh, tuy nhiên để đảm bảo an toàn, Trung tâm y tế huyện phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và những người trong gia đình cùng theo dõi nếu có biểu hiện của bệnh như ho, sốt, khó thở sẽ được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra, xử lý.

Phan Nga