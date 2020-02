Huyện đoàn Hà Trung với nhiều hoạt động thiết thực trong phòng chống nCoV

Để phòng ngừa lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của nCoV gây ra, Huyện đoàn Hà Trung đã phát động phong trào “Tuổi trẻ Hà Trung, chung tay phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của nCoV”.

Theo đó, Huyện đoàn Hà Trung đã tổ chức cấp miễn phí hơn 1.000 khẩu trang y tế, khẩu trang vải, 200 lọ dung dịch rửa tay, xà phòng diệt khuẩn đến tận tay nhân dân và học sinh trên địa bàn.

Ngoài ra, Huyện đoàn Hà Trung còn tổ chức treo pano, phát 6.300 tờ rơi tuyên truyền cho nhân dân về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của nCoV gây ra như: Những khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của nCoV gây ra; các triệu chứng nhiễm nCoV, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để giảm nguy cơ mắc chủng nCoV, cách đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống nCoV… Cùng với đó, huy động hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia dọn vệ sinh môi trường tại các công sở, trường học và những chợ lớn trên địa bàn.

Quốc Hương