Huy động tối đa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng huyện Hậu Lộc phát triển nhanh, bền vững

Năm 2019, phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hậu Lộc đã đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 23/24 chỉ tiêu chủ yếu được HĐND huyện quyết nghị đã hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra, trong đó có 16 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Nổi bật là kinh tế tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Giá trị sản xuất đạt 8.550 tỷ đồng, tăng 2% so với kế hoạch, 15,3% so với cùng kỳ (là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay). Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,2 triệu đồng, vượt 8% so với kế hoạch, tăng 16,8% so với cùng kỳ...

Kè sông Trà Giang (huyện Hậu Lộc) mới hoàn thành phục vụ sản xuất và tạo cảnh quan môi trường đẹp trên địa bàn.

Trong năm 2019, huyện Hậu Lộc đã chuyển đổi được 298,6 ha đất kém hiệu quả sang mô hình trồng trọt, chăn nuôi có giá trị kinh tế cao, nâng tổng diện tích huyện đã chuyển đổi lên 1.241,54 ha. Toàn huyện phát triển được trên 1.430 ha cây trồng hàng hóa liên kết với doanh nghiệp ký hợp đồng theo chuỗi khép kín từ sản xuất đến bao tiêu sản phẩm, giá trị sản xuất đạt từ 200 đến 250 triệu đồng/ha.

Ngành thủy sản phát triển mạnh cả khai thác, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của Hậu Lộc năm 2019 đạt 46.885 tấn, tăng 2,8% so với năm 2018. Giá trị sản xuất ước đạt 1.366 tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2019. Năng lực khai thác xa bờ tiếp tục nâng lên. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá; dịch vụ, thương mại phát triển cả về quy mô, chất lượng và chủng loại; hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt 44,5 triệu USD, tăng 14% so với năm 2018. Các thành phần kinh tế phát triển đa dạng, toàn huyện có 355 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó năm 2019 thành lập mới 75 doanh nghiệp, vượt 21,6% kế hoạch tỉnh giao. Đặc biệt, có 4 nhà máy may công nghiệp 100% vốn FDI đã giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động với mức lương bình quân từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Trong hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư, lãnh đạo huyện đã tranh thủ sự quan tâm của các cấp, các ngành, các nhà đầu tư, đã kêu gọi thu hút đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ những nỗ lực đó, tổng vốn đầu tư phát triển của huyện đạt trên 2.732 tỷ đồng, tăng 9,3% kế hoạch. Nhiều cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp, đã và đang phát huy hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, giáo dục mũi nhọn đạt thành tích cao; chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên; chính sách xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính được triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả quan trọng; chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính ngày càng được nâng lên. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2019, bước sang năm 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp huyện Hậu Lộc nỗ lực hơn nữa, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị chung sức đồng lòng khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế bứt phá đi lên, xây dựng Hậu Lộc phát triển nhanh, bền vững.

Nguyễn Văn Luệ

Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc