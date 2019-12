Hội thi tuyên truyền măng non thiếu nhi bảo vệ đường sắt

Ngày 1 - 12, Bộ giao thông Vận tải phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa và Tổng công ty Đường sắt Việt Namtổ chức Hội thi tuyên truyền măng non thiếu nhi bảo vệ đường sắt năm 2019 tại huyện Hà Trung.

Hội thi có sự tham gia của 4 đội tuyển đến từ 4 trường: Trường THCS Thị trấn Hà Trung, Trường THCS Hà Ninh, Trường THCS Hà Bình, Trường THCS Hà Yên. Các đội tuyển trải qua 4 phần thi: Lời chào đội tuyển, Tìm hiểu kiến thức, Em yêu đường sắt quê em, Thi hùng biện. Nội dung các phần thi tập trung vào tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, hoạt động của phong trào thiếu nhi bảo vệ đường sắt và công tác bảo vệ an toàn giao thông đường sắt. Tổng điểm tối đa trong 4 phần thi là 100 điểm. Thành viên Ban Giám khảo sẽ cho điểm từng đội thi ở mỗi phần thi, điểm của mỗi đội là điểm trung bình cộng của các giám khảo tại mỗi phần thi. Trong đó, hai phần thi “Lời chào đội tuyển” và “Em yêu đường sắt quê em” được Ban tổ chức khuyến khích thể hiện thông qua các hình thức Tiểu phẩm, hát, múa, thơ, ca, hò, vè...để tạo sự lôi cuốn và tăng tính hiệu quả trong tuyên truyền.

Thông qua hội thi góp phần trang bị cho các em thiếu nhi những kiến thức cơ bản về an toàn giao thông đường sắt nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Đường sắt và các quy định về công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt. Đồng thời, tiếp tục phát triển sâu rộng phong trào Thiếu nhi bảo vệ đường sắt góp phần ngăn chặn tình trạng ném đất đá lên tàu, lấy cắp vật tư thiết bị đường sắt và các vụ tai nạn, mất an toàn chạy tàu xảy ra trên địa bàn của tỉnh.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho trường THCS Hà Bình, giải nhì cho THCS Hà Yên, giải ba cho hai trường THCS Hà Ninh và THCS thị trấn Hà Trung.

Anh Tuân