Hội thảo “Định hướng mô hình phụ nữ khởi đầu mới”

Ngày 30-11, tại huyện Đông Sơn, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh và các nhãn hàng phối hợp đã tổ chức Hội thảo “Định hướng mô hình phụ nữ khởi đầu mới” cho hội viên, phụ nữ huyện Đông Sơn và Thiệu Hóa.

Các đại biểu dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh trình bày dự án mô hình quầy hàng “Phụ nữ khởi đầu mới”; giới thiệu các sản phẩm sẽ đưa vào quầy hàng; hướng dẫn hoạt động mô hình. Theo nội dung dự án, Hội LHPN tỉnh, huyện sẽ lựa chọn các đối tượng để tham gia thông qua xây dựng và vận hành quầy hàng “Phụ nữ khởi đầu mới”. Các nhãn hàng phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam sẽ phối hợp với Hội LHPN các cấp xây dựng kế hoạch, triển khai nội dung thực hiện và cam kết cung cấp hàng hóa do công ty sản xuất bảo đảm chất lượng, giá cả cạnh tranh, uy tín cho các chủ quầy hàng là hội viên, phụ nữ tham gia chương trình. Chủ quầy hàng được trưng bày, bán thêm các sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn của địa phương do hội viên, phụ nữ sản xuất, chế biến.

Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến băn khoăn của hội viên, phụ nữ huyện Đông Sơn và Thiệu Hóa về thực hiện mô hình quầy hàng “Phụ nữ khởi đầu mới” đã được đại diện Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh, các nhãn hàng giải thích, chia sẻ.

Hội viên phụ nữ nêu câu hỏi băn khoăn để được giải đáp

Đây là một trong những hoạt động thực hiện Đề án Phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025 được Trung ương Hội LHPN Việt Nam thực hiện thí điểm tại 3 tỉnh Thái Nguyên, Hải Dương và Thanh Hóa, nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các sản phẩm chất lượng, chống hàng giả đồng thời giới thiệu quảng bá các sản phẩm của địa phương.

Minh Trang