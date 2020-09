Hội nghị trực tuyến triển khai Dự án cấp và quản lý thẻ căn cước công dân

Sáng 9 - 9, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD) và sơ kết 6 tháng thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Hội nghị được truyền trực tuyến tại điểm cầu Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa có Đại tá Trần Phú Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh; chỉ huy Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng công an một số xã, thị trấn trên địa bàn.

Hội nghị đã công bố Quyết định số 1368/QĐ-TTg ngày 03 - 9 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD.

Mục tiêu của Dự án là xây dựng cơ sở dữ liệu CCCD thống nhất trên toàn quốc. Thực hiện thu nhận và quản lý dữ liệu đăng ký CCCD tự động trên cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin giúp lưu trữ, truy xuất, chia sẻ, tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng, tiện lợi nhất. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về CCCD, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự. Hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội trong cả nước, góp phần phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Sơ kết 6 tháng thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho thấy, cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện và tổ chức tập huấn về quy trình thu thập, cập nhật thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu về dân cư. Đến ngày 20 - 8 - 2020 đã có 59/63 tỉnh, thành phố thu thập theo kế hoạch. Đến nay có 14 bộ, cơ quan ngang bộ và 45 tỉnh, thành phố gửi kết quả về Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện việc kết nối, chia sẻ.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an một số đơn vị, địa phương đã tham luận, đề xuất các giải pháp kết hợp thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD và Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; việc huy động lực lượng để tổ chức cấp CCCD đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực dân cư sinh sống trên mặt nước; công tác tuyên truyền phục vụ triển khai các dự án...

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, việc triển khai song hành 2 Dự án trên nhằm đảm bảo đồng bộ, tận dụng tối đa nguồn nhân lực, hạ tầng, đường truyền kỹ thuật số góp phần tiết kiệm, tránh lãng phí ngân sách Nhà nước.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, Kế hoạch của Bộ Công an để thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD.

Xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 2 Dự án; phối hợp trong triển khai, thực hiện lắp đặt thiết bị, đường truyền, đào tạo, tập huấn; tăng cường công tác tuyên truyền; triển khai Kế hoạch tổ chức cấp CCCD cho 100% công dân trên toàn quốc đủ điều kiện hoàn thành trước ngày 01/7/2021.

Kết thúc hội nghị trực tuyến của Bộ Công an, Đại tá Lê Như Lập - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã quán triệt một số nội dung liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD và Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí đề nghị các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, khắc phục những khó khăn, huy động tối đa nguồn lực để triển khai một cách nhanh, hiệu quả nhất các nội dung, yêu cầu đề ra.

Đình Hợp