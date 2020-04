Hội LHPN xã Quảng Giao may 5 nghìn khẩu trang vải phát miễn phí phòng, chồng dịch COVID-19

Nhằm chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cùng cộng đồng, Hội LHPN xã Quảng Giao đã triển khai thực hiện chương trình “Trao khẩu trang – mang trách nhiệm” để may và phát tặng miễn phí cho hội viên, nhân dân trên địa bàn xã.

Hội viên tình nguyện tham gia cắt may khẩu trang.

Theo đó, hội đã vận động 9 thợ may máy khâu trên địa bàn xã tham gia đóng góp công sức, vải cotton để cắt may khẩu trang. Tính đến ngày 31-3, hội may được 3.000 chiếc khẩu trang và đã phát miễn phí 1.500 khẩu trang đến tất cả gia đình hội viên. Ngày mai, 1-4 sẽ cấp phát thêm 1.500 khẩu trang, 1.000 bánh xà phòng diệt khuấn và tờ rơi đến các hộ dân trên địa bàn xã.

Chuẩn bị xà phòng để phát miễn phí.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chị em trong hội đang tiếp tục tình nguyện tham gia cắt may thêm 2.000 khẩu trang vải để phát ra cộng đồng.

Gấp rút may khẩu trang để phát ra cộng đồng

Kinh phí mua vải, xà phòng sát khuẩn được trích từ nguồn quỹ thi đua khen thưởng, quỹ đóng góp của hội viên, nhân dân và sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm. Đặc biệt trong phong trào chung tay phòng, chống dịch COVID-19, cá nhân bà Trần Thị Dung, người con của xã hiện đang sinh sống tại TP Hồ Chi Minh đã hỗ trợ hội LHPN xã 5 triệu đồng. Tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của bà Dung đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội LHPN xã Quảng Giao phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Mai Phương