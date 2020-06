Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Sáng 29-6, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, dự và phát biểu tại hội nghị.

Các điển hình tiên tiến nhận Bằng Khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Côi; Anh hùng lực lượng vũ trang Ngô Thị Tuyển; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Hội LHPN các địa phương, đơn vị trực thuộc và 225 điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực ở các vùng, miền trong tỉnh.

Với phương châm “Đưa các phong trào thi đua đến từng khu dân cư, hộ gia đình, tạo sự đồng thuận đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước”, giai đoạn 2015-2020 các cấp Hội LHPN, các đơn vị trực thuộc trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, linh hoạt vận dụng, cụ thể hóa phù hợp với đặc thù địa bàn và đối tượng, thu hút hội viên, phụ nữ tham gia. Qua các phong trào thi đua, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã có hơn 17.000 điển hình phụ nữ tiêu biểu được khen thưởng trên nhiều lĩnh vực. Ở lĩnh vực nào, các chị cũng luôn cố gắng vượt lên chính mình, gặt hái được nhiều thành công. Đặc biệt, năm 2016 Hội LHPN tỉnh vinh dự nhận được nhận “Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam” - một phần thưởng cao quý do Quỹ Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam trao tặng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phong trào thi đua đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, Nghị quyết đại hội đảng các cấp với mục tiêu mang lại cuộc sống ấm no, bình đẳng cho hội viên, phụ nữ. Cụ thể, trên lĩnh vực phát triển kinh tế, giảm nghèo, đã có 152.824 lượt hộ nghèo được giúp đỡ bằng nhiều hình thức với tổng trị giá trên 76 tỷ đồng. Trên lĩnh vực phát triển văn hóa - xã hội, các cấp Hội chú trọng hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nhiều chị được các cấp, ngành khen thưởng. Trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, các cấp Hội làm tốt công tác hậu phương quân đội, bảo vệ an ninh, trật tự xã hội, chủ động đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị. Đặc biệt, Hội LHPN tỉnh đã tập trung triển khai có hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại 11 xã biên giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa vùng biên, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền của Tổ quốc.

Thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, Hội LHPN các cấp trong tỉnh tiếp chú trọng đỏi mới nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức phong trào thi đua; tranh thủ các nguồn lực từ các chương trình, đề án xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến, những nhân tố mới; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, phấn đấu trở thành người phụ nữ tỉnh Thanh “Yêu nước, có sức khoẻ, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu”, lập nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 và mục tiêu bình đẳng - phát triển của phụ nữ.

Đại diện Hội Phụ nữ Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đã tham luận nhiều nội dung quan trọng về phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc; công tác tuyên truyền, vận động… Đại biểu dự hội nghị còn được xem phóng sự và giao lưu với các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phng cách Hồ Chí Minh, cán bộ hội giỏi, hội viên vượt khó…

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh đã ghi nhận những đóng góp của các cán bộ, hội viên, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh qua thực hiện các phong trào thi đua, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị… Để phong trào thi đua là động lực thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng chí Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề nghị các cấp hội LHPN trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống phụ nữ quê hương Bà Triệu, quán triệt, triển khai công tác TĐKT đến các cấp hội thực hiện theo đúng tinh thần TĐKT của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa công tác TĐKT vào công việc, cuộc sống hàng ngày. Bám sát chỉ đạo của Hội cấp trên, của tỉnh, đổi mới nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước theo hướng cụ thể, phù hợp với từng đối tượng, vùng miền, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người phụ nữ Thanh Hóa. Đánh giá khen thưởng kịp thời nhằm cổ vũ động viên phong trào, khen thưởng đúng đối tượng, chú trọng nhiều hơn đến đối tượng lao động tực tiếp. Thông qua phong trào thi đua lựa chọn những điển hình thực sự trên nhiều lĩnh vực để có sức lan tỏa trong các tầng lớp phụ nữ.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao Bằng khen cho 10 cặp vợ chồng gia đình hạnh phúc.

Nhân dịp này, các đồng chí: Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh đã trao Bằng Khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 16 điển hình tập thể và cá nhân trên các lĩnh vực; 10 cặp vợ chồng gia đình hạnh phúc đại diện cho 108 hộ gia đình hạnh phúc và nhiều điển hình tiên tiến được nhận Bằng khen của Hội LHPN tỉnh.

Các cụm trưởng ký giao ước thi đua giai đoạn 2020-2025.

Nhân dịp này, đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020-2025 và cụm trưởng các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua giai đoạn 2020-2025. Hội nghị cũng đã thông qua danh sách đại biểu dự hội nghị điển hình tiên tiến cấp trên.

Lê Hà