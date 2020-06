Hội LHPN huyện Thường Xuân: Biểu dương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

Sáng 8-6, Hội LHPN huyện Thường Xuân phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ huyện tổ chức hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020.

Đại diện lãnh đạo huyện trao giấy khen cho các cá nhân điển hình trên các lĩnh vực, giai đoạn 2015-2020

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, Hội LHPN cấp trên, Hội LHPN huyện Thường Xuân cụ thể hóa nội dung, tiêu chí phong trào thi đua yêu nước thành các Nghị quyết, chương trình hoạt động công tác Hội đạt hiệu quả tích cực. Nổi bật là: Phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phụ nữ thi đua lao động sáng tạo góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế nâng cao đời sống, xoá đói giảm nghèo bền vững; Phụ nữ thi đua xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... Nội dung phong trào thi đua hướng vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, phù hợp với nguyện vọng, lợi ích chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, được cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng.

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại hội nghị

Trong 5 năm, đã có 1.368 lao động nữ được đào tạo nghề, xây dựng 16 câu lạc bộ (CLB) phụ nữ giảm nghèo, 8 Tổ hợp tác phụ nữ do phụ nữ làm chủ, 32 “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”, giúp 1.668 chị bằng ngày công, con giống trị giá hơn 7,3 tỷ đồng. Xây dựng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương“. Huyện Hội huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ 42 con bò và nhiều con giống sản cho hội viên tham gia tổ hợp tác phát triển kinh tế, trị giá 450 triệu đồng. Qua các hoạt động trên đã có 2.238 lượt hội viên, phụ nữ nghèo được hội giúp đỡ, trong đó có 425 hộ gia đình do hội viên phụ nữ làm chủ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 7,23%.

Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được nữ công nhân viên chức lao động các đơn vị, cơ quan hăng hái thực hiện tốt. Trong lĩnh vực quản lý, lãnh đạo, các chị luôn thể hiện bản lĩnh, có uy tín, dám nghĩ, dám làm, đổi mới nội dung, cải tiến lề lối làm việc, quan tâm chú trọng xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Trong 5 năm, các cấp hội trong huyện đã xây dựng được 86 tập thể, 338 cá nhân điển hình trên các lĩnh vực. Nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước các cấp, các ngành tặng phần thưởng cao quý.

Đại biểu chia sẻ cách làm hay tại hội nghị

Tham luận tại hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hình hiệu quả trong thực thiện các phòng trào thi đua, nhiệm vụ công tác hội. Phát huy những kết quả đạt được, giai đoạn 2020-2025, Hội LHPN huyện Thường Xuân phấn đấu hàng năm, cấp huyện tham mưu đề xuất được 1 chính sách/chương trình/đề án liên quan đến phụ nữ; Hỗ trợ 2 phụ nữ trở lên khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; Xây dựng, duy trì, nhân rộng mỗi xã, thị trấn ít nhất 1 mô hình đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái; 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được Hội giúp đỡ; 100% cơ sở Hội đạt từ khá trở lên. Hội LHPN huyện giữ vững đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong phong trào phụ nữ toàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo huyện trao khen thưởng cho các tập thể điển hình, giai đoạn 2015-2020

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 16 cá nhân, 10 tập thể điển hình trên các lĩnh vực; Hội LHPN tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho các đồng chí có nhiều đóng góp trong phong trào phụ nữ, nữ công.

Đại diện lãnh đaọ Hội LHP tỉnh trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Lê Hà