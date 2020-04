Hội LHPN huyện Quảng Xương hỗ trợ các lực lượng chức năng phòng, chống dịch COVID-19

Hội LHPN huyện Quảng Xương phối hợp với Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân huyện vừa trao tặng 4.000 khẩu trang cho các đơn vị làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

Hội LHPN huyện Quảng Xương tặng 1000 khẩu trang và 50 chai dung dịch sát khuẩn cho Công an huyện.

Sáng 3-4, Thường trực Hội LHPN huyện Quảng Xương đã phối hợp với Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân huyện tặng 4.000 khẩu trang cotton cho 4 đơn vị: Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng 122 và Công an huyện. Đồng thời, tặng 10 triệu đồng cho 2 cơ quan: Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm y tế huyện để có thêm kinh phí hoạt động phòng, chống dịch kịp thời.

Hội LHPN huyện trao kinh phí hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện phòng chống dịch COVID-19

Đây là việc làm thể hiện nghĩa tình đoàn kết quân dân và sự quan tâm, động viên các lực lượng chức năng thường trực trong công tác phòng chống dịch.

Được biết, trên địa bàn huyện, nhiều cơ sở may do cán bộ, hội viên, phụ nữ làm chủ ở các xã Quảng Nham, Quảng Giao, Quảng Thạch, Quảng Ninh… đang tích cực may thêm hàng nghìn chiếc khẩu trang cấp phát miễn phí cho nhân dân và tặng các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

Lê Hà