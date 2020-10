Hội Chữ thập đỏ Lang Chánh phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, từ thiện

Hoạt động hiến máu tình nguyện do Hội Chữ thập đỏ huyện Lang Chánh phát động, kêu gọi luôn nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân trong huyện.

Những năm qua, dù là cầu nối hay trực tiếp tổ chức thực hiện, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Lang Chánh đều thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, từ thiện. Đặc biệt là kêu gọi sự chung tay góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Với cán bộ, hội viên CTĐ, mỗi việc làm nhân đạo, mỗi hoạt động từ thiện đều hướng về những số phận kém may mắn trong cộng đồng xã hội. Xuất phát từ mục tiêu đó, Hội CTĐ Lang Chánh đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nêu cao tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm đối với cộng đồng. Nhờ đó, hoạt động nhân đạo mà hội thực hiện ngày một bền vững, được đông đảo Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Một trong những hoạt động được Hội CTĐ huyện Lang Chánh thực hiện có hiệu quả trong những năm qua là phong trào “Tết vì người nghèo”. Theo đó, mỗi năm, các cấp hội CTĐ trong huyện nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân với số tiền khoảng 60 triệu đồng và nhiều phần quà giá trị, giúp đỡ cho gần 1.400 người nghèo đón tết vui tươi, đầm ấm. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe người dân cũng được các cấp hội quan tâm, chú trọng. Hằng năm, huyện hội đã phối hợp với ngành chức năng, các nhà tài trợ tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 đối tượng. Hoạt động này đã mang lại niềm vui cho nhiều gia đình không có điều kiện đi khám để phát hiện bệnh chữa trị kịp thời.

Ngoài những hoạt động nổi bật trên, phong trào hiến máu tình nguyện vì sức khỏe và tính mạng người bệnh do hội phát động, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. 2 năm gần đây, phong trào hiến máu của huyện đều vượt chỉ tiêu được giao. Từ đầu năm 2020 đến nay, huyện hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức được 1 đợt hiến máu tình nguyện với hơn 400 người tham gia, thu được 382 đơn vị máu an toàn. Nét nổi bật ở địa phương này là trong số những người tham gia hiến máu, có nhiều lãnh đạo huyện, các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học... nhiều lần hiến những giọt máu hồng của mình để chia khó với ngành y tế. Trong hỗ trợ trường học, Hội CTĐ huyện Lang Chánh cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực. Từ đầu năm 2020 đến nay, huyện hội đã kêu gọi nhóm thiện nguyện Tâm Đức tặng quà cho điểm Trường Mầm non Xắng Hằng, xã Yên Khương trị giá khoảng 20 triệu đồng; Câu lạc bộ thiện nguyện “Những người bạn” trao quà cho Trường Mầm non thị trấn Lang Chánh II và điểm Trường Mầm non Xắng Hằng, xã Yên Khương nhiều chăn bông, quần áo, đồ dùng dạy học, nước sát khuẩn và khẩu trang... trị giá gần 50 triệu đồng. Huyện hội cũng đã kết nối với tỉnh hội xin hỗ trợ hơn 1.000 đầu sách giáo khoa cũ cho Trường Tiểu học và Trường THCS Yên Khương...

Với phương châm “dựa vào cộng đồng dân cư là chính” và trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”, qua nhiều năm thực hiện, phong trào xây nhà tình nghĩa đã trở thành hoạt động truyền thống của các cấp hội trong huyện. Truyền thống ấy ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng khi số tiền quyên góp, vận động tăng mỗi năm. Đơn cử như năm 2019, huyện hội đã phối hợp với ngành giáo dục phát động phong trào và nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân với số tiền gần 100 triệu đồng. Số tiền này đã hỗ trợ xây nhà cho cô giáo Lê Thị Huyên, ở làng Tân Tiến, xã Tân Phúc mắc chứng bệnh tâm thần đã nghỉ dạy nhiều năm nay. Những ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng không chỉ mang lại niềm vui cho những hộ gia đình nghèo, mà còn là niềm vui của những người làm công tác nhân đạo, từ thiện.

Theo bà Trịnh Thị Thủy, Phó Chủ tịch Hội CTĐ huyện Lang Chánh, những hoạt động từ thiện, nhân đạo của các cấp hội trên địa bàn huyện đã góp phần cùng với địa phương làm vơi bớt khó khăn cho các đối tượng dễ bị tổn thương và các gia đình nghèo. Qua đó, góp phần tích cực trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của địa phương. Đồng thời, khơi dậy được lòng nhân ái của mọi người, đưa công tác này đến với từng nhà, gắn với từng người và từng việc làm cụ thể.

Phong Sắc