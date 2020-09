Hoằng Hóa khai giảng 3 lớp dạy nghề may công nghiệp cho lao động nông thôn

Huyện Hoằng Hóa vừa khai giảng 3 lớp đào tạo sơ cấp nghề may công nghiệp cho lao động nông thôn.

117 học viên là lao động nông thôn chưa qua đào tạo nghề đã được tham gia. Trong thời gian 3 tháng học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản của may công nghiệp như hướng dẫn về kỹ năng cắt; may và công đoạn hoàn thành một sản phẩm trang phục. Ngoài ra còn được dạy những kỹ năng bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và rèn luyện tác phong công nghiệp của người lao động..

Kết thúc khóa học học viên được cấp chứng chỉ đào tạo may công nghiệp với trình độ tay nghề có đủ khả năng tham gia vào dây chuyền sản xuất đồng thời được giới thiệu làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Việc tổ chức lớp dạy nghề may công nghiệp không chỉ đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, mà còn hỗ trợ các địa phương nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, cơ cấu lại nguồn lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng giá trị kinh tế ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ, đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Thế Khải