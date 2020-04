Hỗ trợ xây "mái ấm" cho hội viên phụ nữ khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Sáng 27-4, đại diện Hội LHPN huyện Yên Định đã trao hỗ trợ 10 triệu đồng cho hội viên Lê Thị Luyến, thôn Thành Phú, thị trấn Quán Lào xây mái ấm tình thương.

Hội LHPN huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương trao hỗ trợ xây mái ấm cho chị Lê Thị Luyến, thôn Thành Phú (TT Quán Lào)

Chị Lê Thị Luyến sinh năm 1981, có hoàn cảnh khó khăn do chồng mất, một mình nuôi hai con nhỏ. Do lấy chồng xa, sau khi chồng mất, chị Luyến đưa các con về quê phải ở nhờ nhà người thân. Vừa qua chị Luyến mất việc làm ở công ty do bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên đời sống của mẹ con càng khó khăn hơn. Được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương quan tâm, người thân giúp đỡ cho vay mượn làm nhà, gia đình chị Luyến đã có nhà ở khang trang rộng khoảng 60m2 với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Trong đó, Hội LHPN huyện hỗ trợ 10 triệu đồng, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thị trấn Quán Lào hỗ trợ 10 triệu đồng cùng một số vật dụng sinh hoạt khác.

Nhân dịp này, Hội LHPN thị trấn Quán Lào đã trao 10 suất quà cho hội viên, phụ nữ và học sinh nghèo bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 (500 ngàn đồng/suất). Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tấm lòng tương thân, tương ái của tổ chức hội các cấp giúp hội viên, phụ nữ vơi bớt khó khăn.

Lê Hà