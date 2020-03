Hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong công nhân, viên chức, lao động huyện Hà Trung

Những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hà Trung phối hợp với Công an huyện đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong tình hình mới.

Liên đoàn Lao động huyện Hà Trung tuyên truyền pháp luật lao động cho công nhân Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam.

Qua đó, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo ANTT tại cơ sở, tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Để phát huy vai trò của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, LĐLĐ huyện và Công an huyện đã ký kết chương phối hợp triển khai, xây dựng phong trào; phối hợp ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, trường học thực hiện công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong tình hình mới. Hằng năm, LĐLĐ huyện đều có hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức triển khai thực hiện chương trình phối hợp trong các cấp công đoàn nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong các cơ quan, doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ luôn được các cấp công đoàn chú trọng. Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, công đoàn các cấp đã tuyên truyền pháp luật lao động, tuyên truyền xây dựng ý thức văn hóa giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường cho cán bộ, CNVCLĐ... Qua đó, CNVCLĐ nhận thức rõ được vai trò, trách nhiệm, ý thức trong an toàn lao động, bảo vệ tài sản của cơ quan, doanh nghiệp đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng giữ vững ANTT ở địa bàn. Hàng năm, có 98% đoàn viên công đoàn tham gia ký kết và thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; 100% các cơ quan, trường học giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; 98% cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chí an toàn về ANTT.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện Hà Trung phối hợp với Công an huyện tham mưu cho Huyện ủy và UBND huyện thành lập tổ ứng phó nhanh với đình công và ngừng việc tập thể trong các doanh nghiệp. Phối hợp với lực lượng công an, bám nắm cơ sở, cung cấp thông tin chính sách để giải quyết các mối nguy cơ tiềm ẩn mất ANTT. LĐLĐ huyện thường xuyên tổ chức tư vấn pháp luật tại các cơ quan, doanh nghiệp; phối hợp với các ngành chức năng giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp, không để hiện tượng đình công, lãn công xảy ra. Việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ 19-8” đã được phối hợp tổ chức thực hiện tốt đối với các đơn vị xã, thị trấn, doanh nghiệp, trường học; duy trì và phát huy có hiệu quả phong trào “Vì sự bình yên cuộc sống”, “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”...

Từ những kết quả đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã cho thấy vai trò hoạt động tích cực của các cấp công đoàn trong công tác đảm bảo ANTT, giúp các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các mục tiêu kế hoạch đề ra, ngày càng đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh