Hiệu quả mô hình cựu chiến binh tham gia bảo đảm an toàn giao thông

Thành viên “Tổ cựu chiến binh cứu hộ, cứu nạn an toàn giao thông” thị trấn Hà Trung họp bàn giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” (ATGT), những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Thanh Hóa đã triển khai thực hiện mô hình “Cổng trường đảm bảo ATGT” với sự tham gia của đông đảo hội viên trên địa bàn.

Bằng những hoạt động tích cực của các tổ tự quản ATGT đã làm giảm ùn tắc cục bộ, giảm va quệt và tai nạn giao thông vào các giờ tan học và quan trọng hơn là đã góp phần giáo dục cho học sinh và nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông nói riêng và pháp luật nói chung.

Đã thành thông lệ, 3 năm nay, ngày 2 buổi, từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần, các CCB trong tổ tự quản tại cổng Trường Tiểu học Ba Đình không kể nắng, mưa đứng quanh khu vực cổng trường để hướng dẫn các bậc phụ huynh dừng xe đúng nơi quy định, phân luồng xe trước cổng trường, bảo đảm an toàn cho học sinh và phụ huynh đưa con đến trường cũng như đón con về. Vốn dĩ, nằm trên tuyến đường Đinh Công Tráng vô cùng đông đúc phương tiện nên trước kia vào giờ trước và tan trường đều xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, nguy cơ va chạm giao thông cao. Tuy nhiên, kể từ 3 năm trở lại đây, nhờ sự ra đời của mô hình “Cổng trường đảm bảo ATGT” của hội CCB, tình trạng mất ATGT đã giảm thiểu đáng kể. Chị Lê Thị Hương, ở phường Ba Đình cho biết, việc đảm bảo ATGT của các bác CCB trước cổng trường học đã giúp cho chị cũng như các bậc phụ huynh thuận tiện hơn trong việc đưa đón các con đi học và chị mong muốn mô hình này sẽ được duy trì thường xuyên để người dân thực hiện tốt hơn Luật Giao thông đường bộ.

Hà Trung có tuyến Quốc lộ 1A và đường sắt chạy qua trung tâm huyện dài 8,5 km, có các tuyến liên huyện như Quốc lộ 217 đi huyện Vĩnh Lộc, đường 508 đi huyện Nga Sơn, đường Cừ đi xã Ngọc Trạo (Thạch Thành)... Riêng đường sắt có ba đường gác chắn và hơn 10 km đường dân sinh cắt qua. Từ những năm trước đây, không may có tai nạn xảy ra, nhất là trên Quốc lộ 1A, một số phần tử xấu lợi dụng cơ hội để hôi của, lấy cắp tài sản của người bị nạn. Có trường hợp người bị thương nặng kêu cứu nhưng kẻ xấu không cứu mà còn móc túi lấy tiền, lấy đồng hồ... Trước tình trạng đó, tháng 8-2002, Hội CCB huyện Hà Trung phối hợp công an huyện và chính quyền xã Hà Dương chỉ đạo hội CCB xã thành lập “Tổ CCB cứu hộ, cứu nạn ATGT” thuộc chi hội làng Ðoài Thôn, xã Hà Dương làm điểm. Nhiệm vụ của tổ là hoạt động với tinh thần tự nguyện, nhân đạo, từ thiện nhằm mục đích góp phần bảo đảm trật tự ATGT, đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Khi có tai nạn giao thông xảy ra, các thành viên trong tổ cứu hộ, cứu nạn đeo băng đỏ, cầm cờ và còi, làm nhiệm vụ là bảo vệ hiện trường, băng bó vết thương và đưa người bị thương đi cấp cứu, bảo vệ tài sản cho người bị thương và thông báo cho công an phối hợp giải quyết kịp thời. Từ thành công từ mô hình điểm, Hội CCB huyện Hà Trung cùng công an huyện tham mưu giúp Ban ATGT huyện chỉ đạo các xã, thị trấn trên tuyến Quốc lộ 1A, đường liên huyện, đường liên xã, thị trấn thành lập các “Tổ CCB cứu hộ, cứu nạn ATGT”. Ðến nay, toàn huyện đã thành lập được 71 “Tổ CCB cứu hộ, cứu nạn ATGT” gồm 268 hội viên CCB tham gia hoạt động. Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, mô hình “Tổ CCB cứu hộ, cứu nạn ATGT” đã trực tiếp tham gia xử lý hơn 200 vụ, cứu giúp cho hơn 400 người, trả lại tiền mặt và nhiều tài sản có giá trị cho người bị nạn. Ngoài mô hình trên, Hội CCB huyện Hà Trung cũng đã thành lập 8 tổ với 98 hội viên tham gia mô hình “Tổ CCB xung kích bảo vệ tấm lưới chống lóa đặt trên dải phân cách cứng Quốc lộ 1A”, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Theo đại diện lãnh đạo Hội CCB tỉnh cho biết: Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia giữ gìn trật tự ATGT”, thời gian qua, hội CCB các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh không chỉ gương mẫu, làm nòng cốt trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT mà còn triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình CCB tham gia bảo đảm ATGT. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có một số mô hình đã và đang được duy trì, phát huy, nhân rộng như: Mô hình “Tổ CCB cứu hộ, cứu nạn ATGT”; mô hình “Cổng trường đảm bảo ATGT”; mô hình “Tổ CCB xung kích bảo vệ tấm lưới chống lóa đặt trên dải phân cách cứng Quốc lộ 1A”... Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội CCB tỉnh sẽ đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân tham gia giữ gìn trật tự ATGT”, trong đó chú trọng thay đổi hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các loại hình tham gia giữ gìn trật tự ATGT; nhân rộng các mô hình, điển hình CCB trong tham gia bảo đảm ATGT; vận động 100% cán bộ, hội viên CCB ký cam kết không vi phạm ATGT và giáo dục, rèn luyện con em trong gia đình không để xảy ra trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Quốc Hương