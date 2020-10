Hiệu quả mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”

Các phụ huynh sắp xếp đậu đỗ xe ngay ngắn góp phần bảo đảm mỹ quan, an ninh trật tự tại cổng trường học trên địa bàn huyện Như Xuân.

Chuyện ùn tắc giao thông ở các cổng trường mỗi giờ tan tầm, giờ đi học không còn xa lạ gì. Dù là một câu chuyện cũ, nhưng suốt bao năm qua vẫn chưa được khắc phục ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh.

Thế nhưng, thời gian gần đây, tại một số cổng trường trên địa bàn tỉnh, sau giờ tan học, xe cộ đưa đón học sinh được sắp xếp đậu đỗ ngay ngắn làm đường thông hè thoáng, khiến ai nấy xuýt xoa khen ngợi và đang trở thành một phong trào nhân rộng ra nhiều địa phương.

Trước đây, đoạn đường hơn 100m dẫn vào Trường Tiểu học Quảng Châu (TP Sầm Sơn) thường xuyên bị ùn tắc do hàng quán bày bán và người dân chen lấn để tìm đón con em mình. Nay thay vào đó, các phụ huynh đến đón con đã đỗ xe thành hàng ngang, sát mép đường, tạo thành hàng lối ngay ngắn. Đó là thành công ban đầu từ mô hình cổng trường tự quản về an toàn giao thông (ATGT) do ban giám hiệu nhà trường, hội cha mẹ học sinh nhà trường phối hợp với đoàn thanh niên, Công an phường Quảng Châu triển khai. Đây là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình cổng trường tự quản về ATGT trên địa bàn thành phố. Thông qua mô hình giúp nâng cao nhận thức cho học sinh và các bậc phụ huynh về ý thức chấp hành giao thông, xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông và đảm bảo mỹ quan, an ninh trật tự tại cổng trường học.

Để triển khai mô hình, ban giám hiệu nhà trường đã quán triệt, triển khai mô hình đến cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh nhà trường thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, qua hệ thống liên lạc điện tử của nhà trường; cùng với đoàn thanh niên nhà trường tuyên truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Đồng thời, hội cha mẹ học sinh nhà trường, đoàn thanh niên phường, công an phường đã ra quân giải tỏa hàng quán trước cổng trường, cùng nhau sửa chữa, láng lại mặt đường, treo biển bảng, khẩu hiệu, kẻ vạch đường cho phụ huynh khi đưa, đón con em mình. Những ngày đầu, tất cả thành viên ban thường trực hội cha mẹ học sinh nhà trường, lực lượng đoàn viên thanh niên, công an phường đã có mặt từ sáng sớm để hướng dẫn phụ huynh thực hiện đúng điểm dừng đỗ xe theo quy định.

Có mặt tại Trường Tiểu học Quảng Châu vào lúc tan trường, chúng tôi thấy được nét đẹp văn hóa giao thông đang dần hiện hữu, không còn tình trạng ùn tắc giao thông. Phụ huynh đến đón con em mình đều xếp xe gọn gàng, ngay hàng thẳng lối dọc 2 bên đường, nhường chỗ cho các phương tiện lưu thông. Có những phụ huynh theo thói quen, chạy thẳng vào cổng trường, nhưng thấy những dãy xe được xếp thẳng dọc hai bên đường và được sự hướng dẫn của hội cha mẹ học sinh và đoàn thanh niên nên đã tự giác quay xe ra và xếp ngay ngắn. Ai nấy đều cảm thấy vui vì biết rằng việc làm này giúp họ thuận tiện hơn trong việc đưa đón trẻ và đảm bảo an toàn cho chính con em mình. Nhiều phụ huynh còn lấy điện thoại ghi lại hình ảnh đẹp này để chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Từ những hiệu ứng tích cực mô hình mang lại, hiện nay, Thành đoàn TP Sầm Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố và Công an thành phố đang phối hợp triển khai đồng loạt tại tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và hình thành nét đẹp văn hóa giao thông trước cổng trường học.

Mô hình “Cổng trường ATGT” do Trung ương Đoàn phát động từ năm 2012 nhằm đẩy mạnh và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên, học sinh có ý thức chấp hành luật lệ ATGT. Sau thời gian triển khai trên địa bàn tỉnh, mô hình “Cổng trường ATGT” đã phát huy tác dụng, góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường trước và sau giờ tan học; tình trạng tai nạn giao thông; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong học sinh, thanh niên. Năm 2020, Tỉnh đoàn tiếp tục duy trì tốt các đội hình thanh niên tình nguyện, đội hình tình nguyện ứng cứu tai nạn giao thông tham gia giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn dân cư, các ngõ xóm, các tuyến phố thanh niên tự quản và tình nguyện xung kích giữ gìn trật tự ATGT, xuống đường hướng dẫn giao thông tại các ngã tư và các điểm nút giao thông quan trọng trên địa bàn. Toàn tỉnh đã tổ chức tập huấn, trang bị những kiến thức khi tham gia giao thông, nội dung cơ bản về ATGT và kỹ năng thực hành lái xe mô tô an toàn, góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông cho hàng nghìn học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh. Bước vào năm học 2020 - 2021, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn phối hợp với các nhà trường, chính quyền địa phương tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của mô hình “Cổng trường ATGT”, đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng chiều sâu trong thực hiện mô hình. Bên cạnh việc đảm bảo giao thông tại cổng trường và tuyên truyền về ATGT cho học sinh thì khuyến khích các nhà trường xây dựng các mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện, đặc biệt chú trọng trang bị cho các em học sinh kỹ năng, cách xử lý tình huống nhằm phòng tránh rủi ro khi tham gia giao thông.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuất, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Hiện nay, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và sự hưởng ứng của các nhà trường, mô hình “Cổng trường ATGT” đã được triển khai ở hầu hết các nhà trường trên địa bàn tỉnh. Qua mô hình đã thấy rõ hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phát huy được vai trò xung kích của đội viên, đoàn viên trong các nhà trường, góp phần giữ gìn trật tự ATGT, giải quyết tình trạng lộn xộn hoặc ách tắc giao thông xảy ra khi tan học và giảm thiểu các vi phạm, tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

Lê Phượng