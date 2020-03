Hiệu quả công tác xuất khẩu lao động ở huyện Thạch Thành

Xuất khẩu lao động (XKLĐ) được huyện Thạch Thành xác định là một trong những giải pháp quan trọng giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho nhân dân. Vì vậy chỉ tiêu XKLĐ được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội hằng năm.

Nhờ số vốn tích lũy từ đi XKLĐ, gia đình anh Nguyễn Văn Chung, thị trấn Kim Tân đã xây được nhà khang trang, mở cửa hàng tạp hóa để kinh doanh.

Năm 2010, anh Nguyễn Văn Chung ở thôn 2 Liên Sơn, thị trấn Kim Tân đi XKLĐ tại Hàn Quốc, làm nông nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt công nghệ cao. Tiếp chúng tôi trong căn nhà 2 tầng khang trang, đầy đủ tiện nghi được xây dựng bằng nguồn tiền XKLĐ, chị Trần Thị Hương Lan, vợ anh Chung, cho biết: Trước khi đi XKLĐ gia đình thuộc diện hộ nghèo, xác định sẽ mãi mãi ở trong căn nhà cấp 4 xập xệ, mong có đủ cơm ăn đã là may mắn lắm rồi, không dám mơ và nghĩ mình có được cơ ngơi khang trang như ngày hôm nay. Do cuộc sống quá khó khăn, anh quyết định vay mượn tiền đi XKLĐ. Lần đầu đi XKLĐ tại Ma-lai-xi-a nhưng do khủng hoảng nên anh Chung phải về nước. Món nợ trả chưa xong, anh tiếp tục vay tiền đi XKLĐ tại Hàn Quốc. Nhờ chịu khó lao động, tiết kiệm chi tiêu nên mỗi tháng anh dành được gần 30 triệu đồng gửi về cho vợ trả nợ. Đến năm 2015, không những trả hết các khoản vay trước khi đi XKLĐ mà gia đình anh còn xây dựng được căn nhà trị giá hơn 1 tỷ đồng trên trục đường chính của xã và mở cửa hàng tạp hóa cho vợ bán hàng thay cho việc chăn nuôi vất vả và rủi ro cao do dịch bệnh. Có tiền, anh đầu tư cho con gái đi du học Hàn Quốc. Đợi con học xong, 2 bố con sẽ cùng về nước và tính làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Với anh Nguyễn Hoàng Nam, ở khu phố 1 thị trấn Kim Tân sau khi tốt nghiệp THPT anh đã đăng ký đi XKLĐ tại Hàn Quốc. Do chịu khó học hỏi, chăm chỉ làm việc nên chỉ sau 4 năm anh đã gửi tiền về cho gia đình trang trải các khoản vay mượn trước khi xuất cảnh, đầu tư mua đất mặt đường, mở cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm và các vật dụng khác của Hàn Quốc.

Hiện thị trấn Kim Tân có 59 người đang làm việc ở nước ngoài. Riêng năm 2019 có 39 người đi XKLĐ. Ông Hoàng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn cho biết, 100% số hộ có người đi XKLĐ đều có cuộc sống ổn định, trong đó có nhiều hộ trở nên khá giả. Ngoài việc nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình, họ còn tích cực đóng góp xây dựng các nguồn quỹ, các công trình phúc lợi ở thôn, xóm. XKLĐ đã góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của xã lên 64,3 triệu đồng/năm, giảm mỗi năm được 10 hộ nghèo...

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết của HĐND huyện giao chỉ tiêu XKLĐ hằng năm, UBND huyện Thạch Thành đã chỉ đạo phòng chuyên môn, ngân hàng chính sách xã hội, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác XKLĐ và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Phối hợp với các doanh nghiệp XKLĐ mở các hội nghị chuyên đề, hội nghị lồng ghép để tuyên truyền, phổ biến, vận động người lao động tham gia XKLĐ. Xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các doanh nghiệp tại địa phương, tạo niềm tin cho người lao động, từ đó tích cực tham gia XKLĐ. Từ năm 2016 đến hết tháng 1-2020, toàn huyện đã đưa được 1.627 người đi XKLĐ. Số người tham gia XKLĐ năm sau luôn cao hơn năm trước và đều vượt chỉ tiêu. Cụ thể năm 2016 huyện có 380 lao động tham gia xuất khẩu, đạt 108% kế hoạch; năm 2017 có 361 lao động, đạt 103%; năm 2018 có 420 lao động, đạt 120%; năm 2019 có 416 người tham gia, đạt 118% và trong tháng 1-2020 dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến công tác XKLĐ nhưng huyện vẫn đưa được 50 lao động xuất cảnh. Mức lương bình quân của người lao động tham gia XKLĐ khoảng 20 - 25 triệu đồng/người/tháng; cao nhất là 40 - 45 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 9 triệu đồng/người/tháng.

Dù công tác XKLĐ ở huyện Thạch Thành đã đạt được nhiều kết quả khả quan, song cũng gặp không ít khó khăn do người đi XKLĐ chủ yếu là lao động nông thôn, phần lớn chưa qua đào tạo chính quy về tay nghề lại thiếu sự gắn bó trong hợp tác lao động, thiếu hiểu biết về sản xuất công nghiệp. Thậm chí nhiều lao động chưa học hết phổ thông, gặp khó khăn về kinh tế... trong khi công tác tuyên truyền chưa được chú trọng, thường xuyên đã ảnh hưởng ít nhiều đến công tác XKLĐ.

Để nâng cao hiệu quả công tác XKLĐ, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về XKLĐ. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức các buổi hội thảo, đối thoại; mở chi nhánh, đặt văn phòng tại các xã, thị trấn để tư vấn, tuyển chọn lao động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị tuyển dụng lao động đi XKLĐ hoạt động trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ XKLĐ của Trung ương, của tỉnh; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trong việc thực hiện chính sách cho vay XKLĐ. Trong đó ưu tiên các đối tượng gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số; lập tài khoản tiền gửi, tạo điều kiện cho người nhà trong việc nhận tiền lao động xuất khẩu gửi về. Giao chỉ tiêu, kế hoạch XKLĐ cho các xã, thị trấn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động XKLĐ trên địa bàn nhằm chấn chỉnh, ngăn ngừa các hoạt động dịch vụ môi giới vi phạm pháp luật để công tác XKLĐ của huyện ngày càng hiệu quả.

Bài và ảnh: Mai Phương