Hiến máu an toàn - đừng ngại COVID!

Tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Thùy Linh

Đó là thông điệp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) các cấp gửi đến toàn xã hội trong thời gian qua nhằm kêu gọi nhân dân hãy tham gia HMTN góp phần cùng ngành y tế điều trị và cấp cứu cho người bệnh. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc HMTN càng trở nên quan trọng, cần thiết.

Ngày 7-4-2000, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg về vận động và khuyến khích nhân dân HMTN, đồng thời, lấy ngày 7-4 hằng năm là Ngày toàn dân HMTN. Đây là dịp để ban vận động HMTN các cấp đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của hiến máu cứu người, từ đó tích cực tham gia HMTN. Nhận thức rõ vai trò của công tác HMTN, hằng năm, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh cũng như các ban chỉ đạo HMTN ở địa phương đã đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều hình thức; tổ chức nhiều chiến dịch, sự kiện lớn về HMTN nhằm thay đổi nhận thức và hành động của người dân về HMTN. Nhiều sự kiện tiêu biểu như: Lễ hội xuân hồng, Hành trình đỏ, giọt hồng blu trắng được tổ chức trên diện rộng đã thu hút hàng nghìn người tham gia HMTN. Đặc biệt, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã thành lập các điểm hiến máu cố định và câu lạc bộ về máu nhằm tuyên truyền và tiếp nhận máu của những người tình nguyện hiến máu mà không cần phải chờ đến ngày hội HMTN tại địa phương. Nhờ những hoạt động cụ thể, thiết thực, công tác HMTN trên địa bàn tỉnh ngày càng được thay đổi cả chất và lượng, trở thành một phong trào giàu ý nghĩa nhân văn, ngày càng lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Năm 2019, các cấp hội CTĐ đã tiếp nhận được 25.809 đơn vị máu (tăng 6.330 đơn vị máu so với năm 2016). Trong đó, nhiều đơn vị tiêu biểu như: Cẩm Thủy, Đông Sơn, Thạch Thành, Thường Xuân.

Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, để có đủ lượng máu điều trị, cấp cứu bệnh nhân cùng với thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm sức khỏe cho người tham gia hiến máu, Ban Vận động HMTN tỉnh đã chỉ đạo ban vận động HMTN các địa phương tổ chức HMTN với quy mô nhỏ, chia thành nhiều khung giờ, nhiều thời điểm nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tham gia hiến máu. Với thông điệp “Hiến máu an toàn – đừng ngại COVID”, ban vận động HMTN đã tổ chức tuyên truyền về dịch bệnh COVID–19, cách phòng, tránh dịch COVID–19, phát tờ rơi, hướng dẫn người dân đeo khẩu trang và rửa tay đúng cách; phát khẩu trang, nước rửa tay, cho người tham gia HMTN. Đồng thời, tổ chức kiểm tra thân nhiệt, phân tích rõ cho người dân hiểu không đăng ký hiến máu khi có biểu hiện cúm, ho, sốt; thực hiện nghiêm các biện pháp, phòng chống dịch bệnh tránh lây lan dịch trong cộng đồng. Từ 10-2 đến cuối tháng 3, hội CTĐ đã cấp phát 20.000 tờ rơi, 150 bộ tuyên truyền, 33.000 khẩu trang và 10.000 bánh xà phòng đến các cấp hội và người dân. Bên cạnh đó, ban vận động HMTN còn tổ chức tuyên truyền lưu động về HMNT an toàn và cách phòng, chống dịch bệnh COVID–19. Qua đó, các cấp hội đã tổ chức 38 sự kiện, đợt HMNT gắn với tuyên truyền và phòng, chống dịch bệnh COVID–19, tiếp nhận được 6.034 đơn vị máu. Các đợt hiến máu được tổ chức an toàn, các trường hợp tham gia HMTN đều bảo đảm an toàn sức khỏe, không xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Nhân ngày toàn dân HMTN năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước nhằm kêu gọi toàn dân hăng hái hiến máu và tích cực vận động hiến máu. Trong thư có đoạn: “Vì sức khỏe cộng đồng và vì sức khỏe của chính mình, tôi kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, mỗi người khỏe mạnh, đủ tiêu chuẩn hãy luôn sẵn sàng, hăng hái tham gia hiến máu và tích cực vận động mọi người cùng hiến máu thường xuyên cứu người để giúp cho mỗi người kiểm tra được sức khỏe của mình, cứu giúp người bệnh, vì một xã hội khỏe mạnh và nhân văn, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, sự phát triển bền vững của đất nước”.

Thùy Linh