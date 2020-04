Hạt Kiểm lâm liên huyện Hà Trung chủ động bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng

Hạt Kiểm lâm liên huyện Hà Trung được giao tham mưu quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp cho cấp ủy, chính quyền địa phương 4 huyện, thị xã, gồm: Hà Trung, Bỉm Sơn, Hậu Lộc, Nga Sơn, với 9.930 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có hơn 2.000 ha rừng trọng điểm cháy thuộc địa bàn 2 huyện Hà Trung và Hậu Lộc; gồm 1.800 ha rừng thông thuần loài và 528 ha rừng đặc dụng gồm sến, lim được Nhà nước giao cho Viện Nông nghiệp Thanh Hóa quản lý.

Đốt trước có kiểm soát vật liệu dưới tán rừng thông ở xã Hà Lĩnh.

Ông Nguyễn Ngọc Thảo, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên huyện Hà Trung, cho biết: Theo dự báo, năm 2020 thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, nguy cơ nắng nóng diễn ra trên diện rộng và kéo dài, dễ gây ra tình trạng cháy rừng, đặc biệt là ở khu vực rừng thông, rừng sến, lim. Để làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), ngay từ đầu năm 2020, Hạt Kiểm lâm liên huyện Hà Trung đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Trung ban hành các văn bản chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời tham mưu cho UBND huyện, các xã, thị trấn xây dựng phương án giữ vững ổn định rừng; phương án tác chiến PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ” tại các địa bàn trọng điểm cháy rừng. Bên cạnh đó, hạt chủ động xây dựng phương án tác chiến chữa cháy rừng, như: Tu sửa và làm mới gần 30 km đường băng cản lửa; đốt trước có kiểm soát vật liệu dưới tán rừng 316 ha rừng thông ở các xã, như: Yến Sơn, Hà Tân, Hà Đông, Hà Lĩnh; sơn sửa 13 bảng tuyên truyền bảo vệ rừng, PCCCR, 55 biển cảnh báo nguy hiểm “cấm lửa” ở những nơi trọng điểm cháy rừng; tổ chức ký cam kết PCCCR ở các xã trọng điểm cháy rừng, khu vực có khai thác nhựa thông. Đặc biệt, trong các ngày nắng nóng, đơn vị phân công cán bộ trực chỉ huy chữa cháy rừng 24/24 giờ và tuần tra canh gác lửa rừng tại các khu vực trọng điểm cháy rừng; sẵn sàng lực lượng, dụng cụ, máy móc, đảm bảo sử dụng tốt phục vụ chữa cháy rừng khi có tình huống xảy ra. Chỉ đạo cán bộ hạt thường xuyên nắm địa bàn, rà soát bổ sung vùng trọng điểm cháy, phân tích nguyên nhân cháy rừng để tham mưu cho lãnh đạo hạt và các xã, thị trấn có giải pháp quản lý rừng hiệu quả. Bên cạnh đó, hạt tổ chức cho các hộ gia đình có khai thác nhựa thông ký cam kết không sử dụng lửa bừa bãi trong sinh hoạt, sản xuất để xảy ra cháy rừng; không chặt phá rừng; không lấn chiếm đất rừng và không mua bán hoặc sang nhượng đất rừng trái phép. Bố trí lực lượng, các điểm chốt, trạm canh gác, tuần tra, phương tiện và có phương án chữa cháy rừng cụ thể; huy động các lực lượng tại chỗ xử lý ngay khi có tình huống xảy ra. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, khoanh vùng các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, số hóa lên bản đồ vùng trọng điểm cháy nhằm phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành từ huyện đến xã. Đặc biệt ở các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy, nơi có diện tích rừng thông, sến nằm xen kẽ trong các khu dân cư, các khu du lịch...

Do làm tốt công tác tham mưu, dự báo và triển khai đồng bộ các giải pháp về bảo vệ rừng, PCCCR, nên trong năm 2019 và 4 tháng đầu năm 2020, diện tích rừng nói chung và diện tích rừng thông nói riêng do Hạt Kiểm lâm liên huyện Hà Trung quản lý không xảy ra cháy rừng và thảm thực bì, an ninh rừng luôn ổn định và giữ vững.

Bài và ảnh: Khắc Công