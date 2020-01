Hà Trung vào xuân mới

Một mùa xuân náo nức lại về trên vùng quê Hà Trung giàu truyền thống cách mạng. Bằng việc nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn và khai thác phát huy tiềm năng, lợi thế, tranh thủ ngoại lực, huy động tối đa nội lực để xây dựng quê hương, Hà Trung tự hào sánh bước cùng các địa phương mừng Đảng, mừng xuân, mừng quê hương đổi mới.

Đồng chí Trần Duy Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hà Trung thăm mô hình trồng bưởi của hộ gia đình anh Hoàng Công Hướng, xã Hà Long (Hà Trung).

Năm 2019, mặc dù vẫn gặp không ít khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh; sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, huyện Hà Trung đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Với 33 chỉ tiêu chủ yếu, đã có 28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 5 chỉ tiêu cơ bản gần đạt kế hoạch. Trong đó nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 16,1%; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,8 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.783 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,63%. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, có 3 xã về đích NTM, 3 xã đạt xã NTM nâng cao; hiện tại có 102/137 thôn và 14 xã đạt chuẩn NTM, bình quân toàn huyện đạt 17,2 tiêu chí/xã. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm xây dựng vững mạnh. Hệ thống chính trị đang được tinh gọn, nâng cao hiệu lực hiệu quả. Xây dựng kế hoạch và đang tích cực triển khai tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một mùa xuân mới lại về, những thành tích đạt được trong năm qua là tiền đề quan trọng để huyện Hà Trung đề ra mục tiêu phấn đấu năm 2020 hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đại hội đảng bộ lần thứ XXI đề ra: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,04%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm trở lên. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 1.700 tỷ đồng. Thêm 5 xã đạt chuẩn NTM để huyện Hà Trung cơ bản đạt huyện NTM. 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí xã an toàn thực phẩm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%. Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hà Trung tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, tạo khí thế mới để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, gắn với xây dựng NTM; triển khai quy hoạch đô thị; tăng cường thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận cho các doanh nghiệp vào đầu tư các ngành, nghề công nghệ cao, sử dụng nhiều lao động; quản lý có hiệu quả tài nguyên, khoáng sản; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ trong sản xuất, chế biến và bảo vệ môi trường đảm bảo phát triển bền vững; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, phát huy các giá trị, di tích văn hóa, lịch sử gắn với phát triển kinh tế du lịch. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Hà Trung ngày càng giàu mạnh

Trần Duy Bình

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hà Trung