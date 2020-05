Hà Trung hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 42 của Thủ tướng Chính phủ

Đến cuối buổi sáng ngày 11-5, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn Hà Trung đã hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Chi trả hỗ trợ cho người dân xã Hà Long (Hà Trung)

Theo số liệu của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, toàn huyện có hơn 17.097 người được tiếp cận gói an sinh xã hội trong đợt 1 với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 20,1 tỷ đồng. Trong đó, đối tượng người có công với cách mạng là 2.920 người, đối tượng bảo trợ xã hội đang được hưởng trợ cấp hàng tháng là 5.990 người, đối tượng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là 9.119 người.

Triển khai việc chi trả tại xã Hà Long (Hà Trung).

Từ ngày 8-5, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Bưu điện huyện chỉ đạo bưu điện các xã, thị trấn triển khai chi trả kinh phí hỗ trợ. Quá trình chi trả có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng từ huyện tới cơ sở, bảo đảm an toàn về nguồn tiền, tuân thủ nghiêm quy định về phòng, chống dịch. Đến nay, các cơ quan chức năng chưa nhận bất kỳ thông tin phản ánh nào về việc chi trả để xảy ra nhầm lẫn hay sai sót. Đặc biệt, toàn huyện có gần 300 người thuộc hộ nghèo và cận nghèo tự nguyện viết đơn xin không nhận hỗ trợ của Nhà nước.

Hướng dẫn người dân tiểu khu 6 thị trấn Hà Trung nhận tiền hỗ trợ.

Kết thúc việc chi trả đợt 1, UBND huyện đang chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn tập trung nguồn lực khẩn trương rà soát, thẩm định, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Theo phản ánh, việc rà soát đối với nhóm lao động có giao kết hợp đồng nhưng bị chấm dứt hợp đồng; nhóm lao động có hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp; nhóm các hộ kinh doanh có doanh thu thuế dưới 100 triệu đồng tuy khó rà soát hơn các nhóm đã hỗ trợ trong đợt 1, nhưng vẫn có căn cứ để xác định.

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ tại tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung).

Vướng mắc lớn nhất hiện nay là việc xác định các đối tượng để hỗ trợ thuộc nhóm không có giao kết hợp đồng lao động, hay còn gọi là lao động tự do, trong khi đó, đối tượng này có thể gặp khó khăn thực sự, rất cần được trợ giúp. Một khó khăn nữa là các tiêu chí để xác định thế nào là lao động tự do thuộc diện được thụ hưởng theo các quy định hiện hành chưa rõ, khiến các địa phương thiếu căn cứ để thực thi. Do vậy, đòi hỏi các cơ quan chức năng sớm ban hành hướng dẫn chi tiết với từng nhóm đối tượng, ngành, nghề cụ thể, để việc hỗ trợ cho các đối tượng không trùng lặp, không bỏ sót.

Phan Nga