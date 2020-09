Giữ vững danh hiệu phường kiểu mẫu

Điện Biên là phường đầu tiên của TP Thanh Hóa, cũng là phường đầu tiên trong toàn tỉnh được UBND tỉnh công nhận là phường kiểu mẫu. Đây là niềm vinh dự, tự hào và là động lực to lớn để cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong phường tiếp tục đoàn kết, giữ vững danh hiệu phường kiểu mẫu.

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh trao danh hiệu kiểu mẫu cho Nhân dân và cán bộ phường Điện Biên.

Để trở thành phường kiểu mẫu trong năm 2020 theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, Đảng ủy, HĐND phường Điện Biên đã ban hành các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, UBND phường thành lập ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai, đồng thời phát động thi đua đến từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, từng tổ chức đoàn thể, đơn vị trực thuộc, các tổ dân phố và Nhân dân. Đặc biệt, phường đã lựa chọn và tập trung thực hiện một số mô hình kiểu mẫu tiêu biểu. Trong đó, nổi bật là mô hình kiểu mẫu về giáo dục. Trên địa bàn phường có 4 trường, gồm 2 trường tiểu học, 1 trường mầm non và 1 trường THCS. Nhiều năm qua, cả 4 trường luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh và thành phố về chất lượng giáo dục. Các nhà trường luôn chú trọng xây dựng phong cách mẫu mực, thân thiện trong giao tiếp, sáng tạo trong các hoạt động chuyên môn, có trách nhiệm trong bảo vệ của công, giữ trường lớp sạch đẹp. Chất lượng dạy học và thành tích các kỳ thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi của năm học sau luôn cao hơn năm học trước. Các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh được tổ chức đa dạng, phong phú để học sinh phát triển toàn diện. Với nhiều thành tích đạt được trong dạy và học, cả 4 trường đã được công nhận là đơn vị kiểu mẫu trong năm 2019.

Đường hoa kiểu mẫu ở phường Điện Biên là mô hình đầu tiên của thành phố được các đơn vị đến học tập, trao đổi kinh nghiệm. Thực hiện mô hình này, UBND phường Điện Biên đã lựa chọn và thực hiện thí điểm trên tuyến đường Phan Chu Trinh, khu vực Hồ Thành và tuyến Quốc lộ 1A cũ với 200 chậu hoa trị giá 200 triệu đồng. Đây là mô hình hay, có ý nghĩa thiết thực, vừa làm đẹp cảnh quan môi trường, vừa tạo hiệu ứng xã hội tích cực, tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của người dân trong bảo vệ môi trường và xây dựng phường đạt kiểu mẫu. Trong cải cách hành chính, với mục tiêu xây dựng bộ phận “một cửa” là “mô hình kiểu mẫu”, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức phường Điện Biên luôn nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu trên môi trường điện tử, bảo đảm nhanh chóng, tiện lợi và thông suốt; bộ phận “một cửa” công khai, minh bạch các thủ tục hành chính áp dụng cho cấp xã, phường... Vì thế, các thủ tục hành chính đều trả trước và đúng hạn quy định, không trễ hẹn hoặc kéo dài thời gian hoàn tất hồ sơ; các lĩnh vực về hộ tịch, chứng thực, chính sách, đất đai được rút ngắn 50% thời gian giải quyết, tạo sự hài lòng cho tổ chức và công dân. Qua thực hiện các mô hình kiểu mẫu đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu đề ra. Phát huy hiệu quả các mô hình kiểu mẫu, phường Điện Biên đang tiếp tục xây dựng mô hình kiểu mẫu về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Ngoài các mô hình kiểu mẫu tiêu biểu, phường Điện Biện đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện 8 tiêu chí kiểu mẫu theo Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đối với công tác giảm nghèo, Điện Biện là phường thứ 2 của thành phố không còn hộ nghèo. Để thực hiện tiêu chí này, phường tiến hành rà soát, gặp gỡ, trao đổi để các hộ nghèo bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, từ đó chính quyền địa phương tạo điều kiện về địa điểm kinh doanh, buôn bán, giới thiệu việc làm, miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập và vận động các doanh nghiệp mua thẻ BHYT, trao sổ tiết kiệm cho các gia đình. Sau khi các gia đình đã thoát nghèo, phường tổ chức hội nghị công bố xóa nghèo và tri ân các doanh nghiệp đã đồng hành cùng chính quyền địa phương và người dân. Vì vậy, cuối năm 2018, phường Điện Biên không còn hộ nghèo, đến năm 2019 không còn hộ cận nghèo. Trong công tác bảo vệ môi trường, các cơ quan, đơn vị duy trì việc tổng dọn vệ sinh vào chiều thứ 6, các khu dân cư duy trì vào sáng thứ 7 hàng tuần. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các hộ dân trên địa bàn phường mua thùng đựng rác để phân loại rác thải tại chỗ; Hội LHPN phường phát động toàn thể cán bộ, hội viên sử dụng làn nhựa thay thế túi nilon. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được thực hiện gắn với chương trình xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”. Vì vậy, 8/8 tổ dân phố đều đạt chuẩn văn hóa; 7/8 tổ dân phố được công nhận tổ dân phố kiểu mẫu; 21/25 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa... Trong những năm qua, Điện Biên cũng luôn là địa phương dẫn đầu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường luôn được giữ vững, không để xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ hay khiếu kiện phức tạp kéo dài. Nhiều năm liên tục phường được UBND tỉnh và Bộ Công an tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Với nhiều kết quả đạt được trong thực hiện các tiêu chí, năm 2020 phường Điện Biên được UBND tỉnh trao tặng danh hiệu phường kiểu mẫu. Để giữ vững danh hiệu này, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân phường Điện Biên tiếp tục phát huy nội lực, đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Bài và ảnh: Thu Vui