Giữ vững danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị

Đại diện lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa trao danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị cho phường Quảng Thành.

Từ khi được công nhận là phường, với những quyết sách đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Quảng Thành đã có những bước chuyển đáng kể trên mọi phương diện. Trong đó, việc xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị được xem là thành quả quan trọng của sự đổi thay ở Quảng Thành những năm gần đây.

Để xây dựng phường Quảng Thành đạt chuẩn văn minh đô thị, đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, UBND phường xây dựng kế hoạch triển khai, đồng thời thành lập ban vận động các phố, cơ quan, đơn vị do đồng chí trưởng phố, thủ trưởng cơ quan, đơn vị làm trưởng ban để tập trung tuyên truyền, chuyển tải những nội dung của việc xây dựng phường văn minh đô thị đến từng ngõ phố, từng khu dân cư để mọi người dân được biết và thực hiện. Sau hơn 5 năm triển khai, diện mạo phường Quảng Thành đã có nhiều đổi thay đáng phấn khởi. Nổi bật nhất là công tác quản lý quy hoạch, phường phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án lớn của tỉnh và thành phố triển khai trên địa bàn phường như dự án khu đô thị phía Nam Làng trẻ em SOS Thanh Hóa có diện tích 21 ha, dự án nhà ở xã hội AMC, dự án Trường Cao đẳng nghề Quân khu 4 và nhiều dự án khác của các đơn vị, doanh nghiệp thuê đất đầu tư. Cùng với đó, phường đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, công trình phúc lợi do phường làm chủ đầu tư như nghĩa trang liệt sĩ và khu mộ bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, trường mầm non khu trung tâm và khu lẻ ở phố Thành Yên, nâng cấp công sở phường, xây dựng mới trụ sở công an phường, cải tạo các tuyến đường Đồng Khoai, Chi Lăng, Thanh Chương, quy hoạch xây dựng chợ trung tâm phường và một số hạng mục công trình công cộng khác phục vụ sinh hoạt của nhân dân. 100% các công trình xây dựng mới được thực hiện đúng quy hoạch, bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; 90% công trình công cộng và hạ tầng cơ sở đô thị được đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo đạt tiêu chuẩn quy định. Ngoài kêu gọi đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, việc xây dựng mới nhiều nhà cao tầng và chỉnh trang nhà ở dân cư đã làm cho bộ mặt đô thị của phường ngày một đổi mới, khang trang hơn.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa, công dân phố Thành Yên, phường Quảng Thành thừa nhận: Cảnh quan đô thị trên địa bàn phường hôm nay có nhiều khác biệt so với khi Quảng Thành thuộc địa giới hành chính của huyện Quảng Xương. Nhiều công trình được xây dựng mới, nhiều tuyến đường được mở rộng thông thoáng, có vỉa hè, cây xanh, người và xe đi lại dễ dàng, thuận tiện. Để có được sự khác biệt đáng kể như ngày nay, bên cạnh sự năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền là sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân. Thông qua những việc làm cụ thể, mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, đơn vị đã và đang góp phần làm cho phường ngày một đẹp hơn.

Đi cùng với phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cho nhân dân, cấp ủy, chính quyền phường Quảng Thành luôn coi việc phát triển văn hóa, xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được thực hiện gắn liền với chương trình xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”. Vì vậy, 100% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường đều đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn hóa và đã có trên 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa liên tục 5 năm trở lên. Trên địa bàn phường cũng đã xây dựng được 3 sân bóng đá, trong đó sân bóng đá trung tâm phường rộng hơn 10.000m2. Tại các phố đã xây dựng sân bóng chuyền, sân cầu lông, thành lập các đội văn nghệ hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo môi trường giao lưu lành mạnh, góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên 100% các gia đình đã ký cam kết và thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Phong trào toàn dân tham gia dọn vệ sinh môi trường được duy trì đều đặn tại khu dân cư, tình trạng vứt rác thải tùy tiện ở các phố hầu như không còn. Thay vào đó, từng hộ dân đều ý thức thu gom rác thải sinh hoạt có nơi, có chỗ, chờ xe rác đến thu gom. Những việc tuy đơn giản, nhưng đã góp phần quan trọng trong việc hình thành thói quen tốt đối với mỗi công dân trong cuộc sống thường ngày.

Với nhiều kết quả đạt được trong thực hiện các tiêu chí, giữa năm 2018, phường Quảng Thành được Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Để giữ vững danh hiệu này, cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Quảng Thành tiếp tục phát huy nội lực đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng phường Quảng Thành sớm trở thành phường kiểu mẫu.

Tố Phương