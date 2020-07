Giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ở xã Yên Khương

Đại diện lãnh đạo, Công an xã Yên Khương tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Nhiều năm qua, xã Yên Khương (Lang Chánh) luôn phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động, đấu tranh trấn áp tội phạm, giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Yên Khương có 7 km đường biên, 3 mốc quốc giới với nước bạn Lào, với các dân tộc Thái, Mường, Kinh, trong đó dân tộc Thái chiếm 98%. Trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức về pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, dân cư phân bố không tập trung, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn... Vì vậy, cùng với việc quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội được xã đặc biệt coi trọng. Đồng chí Lê Văn Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Yên Khương cho biết: Thời gian qua, lực lượng công an xã đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT. Không ngừng đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” bằng các kế hoạch, mô hình cụ thể; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, tiếp nhận, xử lý kịp thời tin báo, tố giác tội phạm. Đồng thời, nêu gương các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo đảm ANTT, thúc đẩy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đi vào chiều sâu.

Cùng với đó, hằng năm, đảng ủy, UBND xã triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân. Thường xuyên chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng an ninh từ xã đến thôn, bản nắm chắc tình hình an ninh cơ sở, thực hiện nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt, là xã có đường giáp biên, vì vậy, đảng ủy, UBND xã thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng Yên Khương thực hiện tốt chế độ tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, bảo vệ tuyến biên giới an toàn. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, biên phòng huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới, ngăn chặn vượt biên trái phép trong khu vực biên giới, chống việc săn bắt động vật hoang dã, khai thác lâm sản trái phép, buôn lậu, buôn ma túy qua biên giới, xây dựng biên giới hòa bình hợp tác, hữu nghị và phát triển. Ngoài ra, lực lượng công an xã thường xuyên, chủ động phối hợp với Đồn Biên phòng Yên Khương và các ban, ngành có liên quan giải quyết tốt các vụ việc xảy ra tại cơ sở, lồng ghép các nội dung, chương trình về xây dựng khu dân cư với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; ra quân đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vì sự bình yên cuộc sống. Tính từ năm 2017 đến nay, xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Yên Khương tổ chức được 38 buổi tuyên truyền, vận động Nhân dân không sản xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên tuyến biên giới đất liền với gần 2.000 lượt người tham gia.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp cùng với sự đồng thuận của người dân, nhiều năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Yên Khương luôn được giữ vững. Những mâu thuẫn, vướng mắc trong Nhân dân được tham mưu giải quyết kịp thời. Các loại tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, buôn bán người qua biên giới không xảy ra. Qua công tác nghiệp vụ nắm chắc tình hình của các lực lượng chức năng đóng chân trên địa bàn xã Yên Khương, đến nay, chưa phát hiện hoạt động buôn bán ma túy, vũ khí, vật liệu nổ; chưa phát hiện hoạt động buôn bán người qua biên giới, hoạt động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, truyền đạo trái phép...

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế, song với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng những việc làm cụ thể, thiết thực, xã Yên Khương đã và đang giữ vững ANTT trên địa bàn, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới của huyện Lang Chánh nói riêng, của tỉnh nói chung.

Phong Sắc