Giữ vững an ninh nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Nông Cống

Công an xã Vạn Thắng thực hiện công tác tuần tra, giữ gìn bình yên thôn, xóm.

Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) thì tiêu chí 19.2: “Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự (ANTT) xã hội và bảo đảm bình yên” đã được Công an huyện Nông Cống chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở triển khai quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)...

Vào năm 2017, xã Vạn Thắng về đích NTM. Để đạt được mục tiêu này là cả một quá trình nỗ lực, phấn đấu của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã nhà. Trong số 19 tiêu chí phải hoàn thành, thì tiêu chí 19.2 đặt ra cho địa phương nhiều vấn đề khó khi Vạn Thắng là địa bàn giáp ranh với 3 xã của huyện Như Thanh, do đó cũng có những phức tạp về ANTT. Ngoài ra, còn có một số đối tượng lợi dụng vào những mặt còn tồn tại trong công tác quản lý để viết đơn, thư khiếu kiện... Ông Lê Bảng Toại, Phó Chủ tịch UBND, nguyên Trưởng Công an xã Vạn Thắng nhớ lại: Thời điểm trước khi bắt tay xây dựng NTM, tình hình ANTT ở Vạn Thắng nói chung tương đối ổn định, tuy nhiên cũng có những vấn đề đặt ra, do đó lực lượng công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng với sự chỉ đạo sát sao của công an huyện nên tình hình cơ bản đã được đẩy lùi, trong đó phải kể đến 8 vụ trộm cắp, gây rối trật tự đã được giải quyết trong năm 2017. Từ đó đến nay, các vụ việc đã giảm dần theo từng năm, những vấn đề phát sinh hay nhen nhóm đã được lực lượng công an xử lý kịp thời từ cơ sở.

Là một trong những xã về đích NTM đầu tiên của huyện Nông Cống, xã Thăng Long cũng đã làm tốt công tác ANTT. Để làm được điều này, lực lượng công an xã đã cùng với cấp ủy, chính quyền đưa ra nhiều cách làm, giải pháp để giữ vững an ninh nông thôn, trong đó xác định phòng hơn chống. Đặc biệt, trước khi xây dựng NTM, Thăng Long thành lập được 4 dòng họ về an ninh tự quản, sau này, khi công an chính quy về xã đã nhân rộng thêm 2 dòng họ tự quản. Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Viết Liêm, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Long cho biết: Cùng với cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an thì các dòng họ tự quản, các tổ ANTT, an ninh xã hội đã làm tốt vai trò của mình. Chính vì vậy nhiều năm qua xã không xảy ra đột xuất, bất ngờ về ANTT, góp phần đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, góp phần hoàn thành tiêu chí 19.2 trong xây dựng NTM.

Thực tế, ở Nông Cống trước năm 2010, tình hình an ninh tôn giáo diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều điểm hiến nhượng đất đai trái phép, xây dựng cơi nới nhà thờ xứ; tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, khiếu kiện kéo dài gây phức tạp tình hình. Hoạt động của các loại tội phạm hình sự phức tạp, tính chất, phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động; hoạt động của các loại tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội diễn ra dưới nhiều hình thức... đặt ra những khó khăn, thách thức đối với công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Trước tình hình trên, công an huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở, ban chỉ đạo 138 huyện tập trung lực lượng, biện pháp nghiệp vụ để giải quyết dứt điểm, bảo đảm ổn định tình hình ANTT tại địa bàn dân cư. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Ban chỉ đạo ANTT các xã, thị trấn đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị giải quyết tốt vụ việc, tình hình nổi cộm, phức tạp về ANTT ở địa bàn cơ sở.

Trong giai đoạn 2010-2020, Công an huyện Nông Cống đã chủ động mở trên 70 đợt cao điểm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; tiếp nhận trên 2.000 tin tố giác tội phạm, đã điều tra làm rõ trên 500 vụ việc, triệt xóa 7 tụ điểm phức tạp về ma túy; tổ chức gần 5 nghìn lượt tuần tra vũ trang, tuần tra Nhân dân khép kín địa bàn; lập hồ sơ đưa gần 50 đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, lập 15 hồ sơ đưa đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc; vận động Nhân dân giao nộp hơn 150 súng bắn đạn bằng hơi cồn, 10 súng kíp, 200 dao kiếm các loại, 15 lựu đạn..., góp phần ổn định trật tự xã hội, tạo lòng tin và là chỗ dựa vững chắc để quần chúng tích cực phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và tham gia giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Đối với việc thực hiện tiêu chí 19.2, hàng năm, 32/32 đơn vị (31 xã, 1 thị trấn) đều có nghị quyết, kế hoạch về công tác bảo đảm ANTT, bằng 100%; có 32/32 xã, thị trấn tổ chức lồng ghép ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; trong 10 năm qua, xếp loại phong trào hàng năm đều đạt loại tốt, khá trở lên. Lực lượng công an xã được xây dựng ngày càng trong sạch, vững mạnh theo quy định của Pháp lệnh Công an xã. Trung tá Nguyễn Văn Hai, Phó trưởng Công an huyện Nông Cống cho biết: Từ năm 2011 đến nay trên địa bàn huyện không để xảy ra hoạt động phá hoại mục tiêu, công trình kinh tế, văn hóa, an ninh quốc gia. Không để xảy ra các hoạt động chống đối Đảng, chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Không có hoạt động tranh chấp, mâu thuẫn, khiếu kiện phức tạp trong nội bộ Nhân dân vượt cấp kéo dài. Tính đến thời điểm hiện nay trên địa bàn huyện đã có 16/32 xã đạt chuẩn NTM; 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Mai Phương