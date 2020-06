Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc - tôn giáo

Chiều 12-6, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc - tôn giáo. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ Hội LHPN các cấp, chi hội trưởng, hội viên nòng cốt dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng quà các cán bộ hội không lương

Tại hội nghị, các đại biểu là cán bộ, hội viên, phụ nữ cơ sở đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo về công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm vụ công tác hội; nâng cao chất lượng tập hợp, thu hút hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia sinh hoạt hội, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia; hội viên vùng giáo với các phong trào “Sống tốt đời, đẹp đạo”… Các đại biểu được xem tiểu phẩm truyền thông “Rau sạch” do cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Nga Phú (Nga Sơn) biểu diễn, truyền tải thông điệp thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm sức khỏe cho gia đình và cộng đồng.

Đại biểu đơn vị Hội LHPN huyện Thường Xuân phát biểu chia sẻ kinh nghiệm

Đây là dịp tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động công tác dân tộc, tôn giáo giữa các vùng miền trong tỉnh, giúp cán bộ, hội viên có nhận thức sâu sắc hơn về phương thức thực hiện, nâng cao hiệu quả hoạt động Hội đối với nhiệm vụ công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tặng 55 suất quà cho chi hội trưởng, hội viên nòng cốt dân tộc, tôn giáo đã đã tích cực tham gia hoạt động công tác hội.

Lê Hà