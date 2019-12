Giao ban công tác đoàn và phong trào thanh niên cụm trực thuộc Tỉnh đoàn năm 2019

Ngày 3-12, tại Đồn Biên phòng Yên Khương, xã Yên Khương (Lang Chánh), Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tổ chức giao ban công tác đoàn và phong trào thanh niên Cụm trực thuộc Tỉnh đoàn năm 2019 (gồm các đơn vị: Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Đoàn khối doanh nghiệp, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh).

Toàn cảnh hội nghị giao ban.

Bám sát chủ đề chương trình công tác “Năm thanh niên tình nguyện”, các đơn vị trong cụm đã chủ động xây dựng trương trình công tác, triển khai quyết liệt, đồng bộ các chương trình, hoạt động nhằm phát huy tính sáng tạo của đoàn viên và lồng ghép nhiều hoạt động tạo sức lan tỏa lớn. Các cấp bộ đoàn trong cụm đã tổ chức triển khai nhiều phong trào, chương trình tình nguyện, bảo đảm rộng khắp, toàn diện và thường xuyên tại các vùng khó khăn trong tỉnh, tham gia bảo đảm an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cụ thể, đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 3.400 đối tượng, tặng 1.855 suất quà cho bà con nhân dân, học sinh, hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, làm sạch bờ biển; trồng hơn 28.500 cây xanh; vận động 2.469 đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, thu được 2.099 đơn vị máu; hỗ trợ xây dựng 7 ngôi nhà khăn quàng đỏ, nhà tình nghĩa...

Các hoạt động xung kích vì cộng đồng luôn được các đoàn viên trong cụm nhiệt tình hưởng ứng.

Trong phong trào tuổi trẻ sáng tạo, các cấp bộ đoàn trong cụm đã tổ chức thực hiện rộng rãi, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Trong năm các đơn vị trong cụm đã vận động đoàn viên thanh niên đăng tải được 1.383 ý tưởng trên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng. Đoàn thanh niên khối lực lượng vũ trang tiếp tục khẳng định được vai trò nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thông qua các phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, phong trào “Tuổi trẻ BĐBP tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy” ; Các chương trình “tiếp sức đến trường”, “học sinh 3 rèn luyện”, “học sinh 3 tốt” được tổ chức với nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, khơi dậy tinh thần thi đua học tập rèn luyện trong học sinh… Trong năm 2019, các đơn vị trong Cụm đã giới thiệu 634 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp cho 429 quần chúng ưu tú...

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, cụm thi đua vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong việc như việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân còn gặp nhiều khó khăn; Cán bộ đoàn trong cụm chủ yếu là kiêm nhiệm, công việc chuyên môn nhiều do đó đã ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên. Một số đơn vị trong cụm chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Việc triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” chưa đồng đều ở cấp cơ sở, chưa có nhiều mô hình, ý tưởng sáng tạo trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên được ứng dụng trong thực tiễn.

Trong thời gian tới, các đơn vị trong cụm tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi; đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền; tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình cơ sở; đẩy mạnh hoạt động phối hợp, giao lưu của các đơn vị trong cụm để mở rộng quy mô hoạt động các phong trào, tạo sức lan tỏa rộng khắp.

Tại hội nghị, Đoàn Thanh niên Bộ đội biên phòng tỉnh trao cờ đăng cai cho đơn vị Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2020. Trong khuôn khổ hội nghị, các đơn vị trong cụm đã tặng phần quà ý nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương; Cụm trực thuộc và Huyện đoàn Lang Chánh đã trao tặng công trình Thanh niên “Thắp sáng đường quê”, trị giá 10 triệu đồng cho bản Sắng Hằng, xã Yên Khương; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã trao tặng 10 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó của bản.

Tô Hà