Giám sát việc thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại Thanh Hóa

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 12-12, Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành Trung ương do đồng chí Đỗ Hữu Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26-11-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) tại tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 29-1-2019 về việc “Triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tại huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh"; bố trí nguồn kinh phí cho công tác đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ thanh tra và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho công chức, viên chức huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn thực hiện thí điểm. Theo đó chọn 6 huyện, thành phố (TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, Thọ Xuân, Nga Sơn) và 30 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành. Tại 6/6 huyện, thành phố và 30/30 xã, phường, thị trấn đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP trên địa bàn; ban hành Quyết định phân công cán bộ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP cho 120 người. Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP phẩm tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Trường Cán bộ thanh tra (Thanh tra Chính phủ) mở 1 lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra, kiến thức liên quan đến ATTP và cấp chứng chỉ thanh tra chuyên ngành ATTP cho 120 công chức, viên chức tại các địa bàn thí điểm; các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch, trong đó TP Thanh Hóa và huyện Nga Sơn đã tiến hành thanh tra chuyên ngành ATTP tại 50 cơ sở, xử phạt 14 cơ sở, số tiền 73.000.000 đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là điều kiện thực hành, cơ sở vật chất, bảo quản sản phẩm, bảo hộ lao động, côn trùng nơi chế biến… Lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm báo cáo triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP tại Thanh Hóa. Tuy nhiên, công tác thanh tra chuyên ngành vẫn còn bộc lộ nhiều khó khăn, hạn chế đó là nhân lực được phân công thực hiện nhiệm vụ thí điểm thanh tra chuyên ngành ở huyện, xã đều là kiêm nhiệm, thiếu về số lượng, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về thực thi công vụ thanh tra ATTP, thiếu kiến thức pháp luật về ATTP nên việc thực hiện trình tự thủ tục và các bước tổ chức thực hiện còn lúng túng, gặp nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện thanh tra; trang thiết bị phục vụ công tác thanh tra ATTP chưa được cung cấp, trang bị cho cán bộ thanh tra chuyên ngành ATTP; các cơ sở thực phẩm theo Quyết định 18/2019/QĐ-UBND ngày 25-6-2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Quy định phân công, phân cấp quản lý về ATTP trên địa bản tỉnh cho cấp huyện, xã chủ yếu là các cơ sở có quy mô nhỏ, lẻ nên khó thực hiện một quy trình thanh tra ATTP theo quy định. Đại diện các địa phương được chọn thí điểm phát biểu tại buổi giám sát. Tại buổi giám sát, Thanh Hóa đề nghị Cục ATTP, Thanh tra Bộ Y tế sớm tham mưu Bộ Y tế ban hành một quy trình mới về thanh tra hoặc sửa đổi Quyết định 4988/QĐ-BYT ngày 16-9-2016 về việc ban hành quy trình thanh tra ATTP theo hướng rút gọn cho phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật về ATTP và dễ áp dụng với tuyến huyện, xã tại các địa phương thí điểm thanh tra; quan tâm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về thanh tra và kiến thức ATTP cho các địa phương triển khai thực hiện thí điểm tại Thanh Hóa; đại diện các địa phương được chọn triển khai thí điểm kiến nghị cần giảm bớt các thủ tục hành chính đối với quy trình thanh tra chuyên ngành ATTP; tăng cường công tác hỗ trợ chuyên môn và các trang thiết bị chuyên dụng dùng trong kiểm tra ATTP; hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành ATTP, xây dựng bộ mẫu chuẩn về quy trình thanh tra để các xã, phường, thị trấn áp dụng chung. Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại buổi giám sát. Kết luận buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Đỗ Hữu Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh trong chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cũng như những kết quả tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong việc thực hiện thanh tra thí điểm chuyên ngành ATTP. Những khó khăn, bất cập tỉnh Thanh Hóa đang gặp phải cũng là những vấn đề chung đang đặt ra cho các tỉnh, thành phố khi triển khai thí điểm thanh tra. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Song song đó, cần hướng dẫn các đơn vị thí điểm lựa chọn đúng đối tượng để giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP và ổn định nguồn nhân lực đã được đào tạo cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành ATTP để tham gia các đoàn thanh tra tại tuyến xã, phường; các ngành, đơn vị chức năng cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ thanh tra; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thanh tra. Các địa phương cũng cần quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời đánh giá mô hình, rút kinh nghiệm, cung cấp cơ sở thực tiễn phục vụ công tác tổng kết việc thực hiện thí điểm thanh tra vào năm 2020. Tô Hà

