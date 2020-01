(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, sáng 29-1-2020 (tức ngày mùng 5 tết), Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên, chúc tết và tặng quà cho 3 cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại Công an các đơn vị, địa phương không may bị mắc bệnh hiểm nghèo và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

{publishtime} {title} {lead} {title} Giám đốc công an Thanh Hóa thăm CBCS bị bệnh hiểm nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, sáng 29-1-2020 (tức ngày mùng 5 tết), Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên, chúc tết và tặng quà cho 3 cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại Công an các đơn vị, địa phương không may bị mắc bệnh hiểm nghèo và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh thăm, động viên đồng chí Cầm Bá Thiết Lân. Trong số 3 gia đình CBCS mà Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp đến thăm hỏi, chúc tết và tặng quà có 2 CBCS bị mắc bệnh hiểm nghèo, gồm: đồng chí Cầm Bá Thiết Lân, cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT và đồng chí Phạm Văn Năm, cán bộ Đội xe, phòng Hậu Cần công an tỉnh. Riêng đối với gia đình đồng chí Trịnh Thị Hảo, Phó đội trưởng đội QLHC Công an huyện Vĩnh Lộc có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, một mình phải nuôi 2 con nhỏ sinh đôi, trong đó có một cháu bị mù loà bẩm sinh và một cháu bị thiểu năng trí tuệ. Trong không khí đầm ấm, nghĩa tình của những ngày đầu xuân, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc công an tỉnh đã ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe đến cá nhân và gia đình các CBCS bị mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chia sẻ sâu sắc về những khó khăn mà CBCS và thân nhân các gia đình đang gặp phải, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đã động viên và mong muốn mỗi đồng chí hãy lạc quan, quên đi bệnh tật, vươn lên khắc phục khó khăn trong cuộc sống. Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh sẽ luôn quan tâm, chăm lo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ và giúp đỡ những CBCS, thân nhân các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà và chia sẻ khó khăn với gia đình đồng chí Phạm Văn Năm. Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 4.186 CBCS Công an hưu trí, các đối tượng chính sách, trợ cấp khó khăn cho CBCS và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng. Hoạt động ý nghĩa và tình cảm của Đảng ủy, Lãnh đạo công an tỉnh Thanh Hoá đối với CBCS bị mắc bệnh hiểm nghèo và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong những ngày đầu xuân năm mới không chỉ thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ đồng chí, đồng đội trong những lúc khó khăn hoạn nạn mà còn là nguồn động viên thiết thực để gia đình và bản thân các đồng chí vượt qua bệnh tật, từng bước ổn định cuộc sống. Huệ Anh

