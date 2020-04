Găm hàng, tích trữ xăng, dầu có thể bị phạt tù

Sau khi giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm mạnh vào chiều 29-3, tại một số địa phương trong tỉnh, nhất là khu vực tuyến biển, xuất hiện tình trạng người dân tập trung mua xăng, dầu để tích trữ, việc làm này sẽ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa tính mạng, tài sản của chính người tích trữ và cộng đồng dân cư.

Người dân xã Minh Lộc (Hậu Lộc) mang cả xe ba gác, thùng phuy mua xăng, dầu để tích trữ.

Bên cạnh đó, việc tập trung đông người để mua xăng, dầu cũng dẫn đến nguy cơ nhiễm, lây lan dịch bệnh COVID-19 và không tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Để chủ động phòng ngừa không để xảy ra cháy, nổ, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh xăng, dầu, khuyến cáo người dân và chủ các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu không mua, bán, tích trữ xăng dầu không đúng quy định, gây mất an toàn PCCC. Đồng thời, phối hợp với lực lượng quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở tại các điểm kinh doanh xăng, dầu, không để xảy ra tình trạng mua, bán, tích trữ xăng, dầu trái phép; hoặc lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để găm hàng, tích trữ, đầu cơ trục lợi đối với xăng dầu cũng như các mặt hàng thiết yếu khác; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm…

Theo quy định của pháp luật, Điều 47, Nghị định 185/2013/NĐ-CP, hành vi găm xăng, dầu sẽ bị xử phạt từ 5 – 10 triệu đồng. Đặc biệt, người nào có hành vi đầu cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cộng đồng, hành vi tích trữ số lượng lớn xăng, dầu nhưng không bán ra ngoài cho người tiêu dùng thì có thể bị xử lý hình sự về tội đầu cơ.

Việc tích trữ xăng, dầu bằng những vật chứa không đúng quy chuẩn như thế này tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao.

Còn theo Điều 196 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người nào lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoặc tình hình khó khăn về kinh tế mua vét hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá, hoặc thuộc danh mục hàng hóa được Nhà nước định giá có giá trị từ 500 triệu đến 1,5 tỉ đồng nhằm bán lại để thu lời bất chính từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 30 – 60 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu phạm tội có tổ chức thì bị phạt tiền từ 300 triệu đến 1,5 tỉ đồng, hoặc phạt tù từ 3 đến 7 năm; trường hợp pháp nhân thương mại phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt từ 300 triệu đến 9 tỉ đồng và có thể bị áp dụng cấm kinh doanh, cấm hoạt động một số lĩnh vực nhất định, thậm chí là bị phạt tù từ 7 đến 15 năm.

Xăng dầu là mặt hàng dễ cháy, nổ nếu không có hệ thống lưu cất quy chuẩn. Do đó, việc tích trữ trong kinh doanh mặt hàng này phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn PCCC, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vì sự an toàn tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và cộng đồng, mọi người dân tuyệt đối không nên mua xăng, dầu tích trữ.

Đình Hợp