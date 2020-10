Đối thoại trực tuyến: “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Báo Thanh Hóa tổ chức đối thoại trực tuyến với chủ đề “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em” với sự tham gia của đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Ủy viên BCH Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục chọn là “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Thông qua chương trình đối thoại, nhằm làm rõ hơn những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, trong đó tập trung vào các nội dung như: an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình; an toàn cho phụ nữ và trẻ em nơi công cộng, trong trường học, nơi làm việc, ngoài xã hội, an toàn về môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu…

PV: Thưa đồng chí, năm nay là năm thứ hai tiếp tục thực hiện chủ đề năm: “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, xin đồng chí cho biết, môi trường sống an toàn có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của phụ nữ và trẻ em? Hiện nay những nguy cơ nào gây mất an toàn cho phụ nữ và trẻ em?

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo: Xây dựng môi trường an toàn để phụ nữ và trẻ em phát huy hết tiềm năng của mình và huy động toàn xã hội chung tay hành động vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em, Hội LHPN Việt Nam chọn năm 2019 và những năm tiếp theo là “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em” và kêu gọi mọi người hãy quyết tâm nhiều hơn nữa vì sự bình an của mỗi người dân, của phụ nữ và trẻ em bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Xã hội hiện đại với xu hướng mở như hiện nay tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ có thể gây mất an toàn cho phụ nữ và trẻ em như: bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, suy dinh dưỡng, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, bạo lực học đường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, an ninh mạng… Đó cũng là lý do Trung ương Hội LHPN Việt Nam chọn chủ đề năm là “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” nhằm kêu gọi sự chung tay hành động của toàn xã hội để xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

PV: Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nào để xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn, thưa đồng chí?

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo: Bám sát chủ đề năm, Hội LHPN tỉnh đã chủ động ban hành kế hoạch; tổ chức lễ hưởng ứng chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, ký kết chương trình phối hợp với các ngành có liên quan (Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Sở Lao động thương binh và xã hội) trong công tác tuyên truyền, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2019-2022; ký kết giao ước thi đua nhằm kêu gọi các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng cùng hưởng ứng. Hội đã chỉ đạo 100% cơ sở hội phải có mô hình hoạt động hiệu quả về an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh đó, cần phải phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp hội và hội viên, phụ nữ, vận động sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn xã hội cùng thực hiện các hoạt động đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Nhất là ở nơi công cộng, trong trường học, nơi làm việc, trên môi trường mạng. Ngoài ra, cần thực hiện có hiệu quả các hoạt động về phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em, phòng chống tảo hôn, suy dinh dưỡng trẻ em, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm...

Để thực hiện tốt các nội dung đặt ra, các cấp hội tập trung tuyên truyền về các vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh đó, cung cấp kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ và trẻ em; nâng cao năng lực cho cán bộ hội về các hoạt động liên quan; nghiên cứu, giám sát, phản biện, đề xuất chính sách, bảo vệ phụ nữ và trẻ em; chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em…

Bên cạnh đó, các cấp Hội tổ chức tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của hội viên, phụ nữ, gia đình và cộng đồng về vai trò, vị trí của gia đình và trách nhiệm tham gia xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Bên cạnh đó, hướng dẫn phụ nữ kiến thức, kỹ năng về giáo dục nuôi, dạy con, tổ chức cuộc sống gia đình và kỹ năng tự bảo vệ để đảm bảo an toàn mọi lúc mọi nơi. Hội phối hợp với các ngành để tổ chức 552 lớp tập huấn, truyền thông cho 38.761 hội viên, phụ nữ về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, mại dâm, buôn bán người, giải quyết mâu thuẫn trong gia đình...; thành lập và nhân rộng 244 mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, 27 mô hình điểm “Nhóm cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ thơ” tại các đơn vị trong tỉnh; 958 “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”...; huy động từ cộng đồng gần 4 tỷ đồng để xây và sửa 76 “Mái ấm tình thương”; hỗ trợ thành lập 28 mô hình kinh tế tập thể tạo việc làm cho 699 hội viên, phụ nữ, nâng tổng số mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ toàn tỉnh lên 306 mô hình (trong đó có 76 HTX, 73 THT và 156 TLK).…

PV: Từ thực tiễn công tác, đồng chí chia sẻ rõ hơn về một số mô hình, hoạt động tiêu biểu, hiệu quả đã được triển khai trên địa bàn góp phần tích cực trong việc xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em?

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo: Để góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em, năm 2019 Hội LHPN tỉnh đã xây dựng mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại các địa phương đại diện cho các vùng miền trong tỉnh: Huyện Ngọc Lặc, Như Xuân, Lang Chánh, Như Thanh, Hà Trung, Nga Sơn, Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Yên Định và Thành phố Thanh Hóa. Điểm tích cực của mô hình này là đã huy động được sự tham gia của cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và ngăn ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt, tại các mô hình được thành lập, Hội LHPN tỉnh hỗ trợ thay thế, lắp đặt bóng đèn tại các khu vực ít người qua lại, đoạn đường vắng, địa điểm công cộng để đảm bảo phụ nữ và trẻ em được an toàn khi di chuyển vào ban đêm; cấp phát hòm thư góp ý để tiếp nhận các ý kiến đóng góp, đơn thư tố cáo, tố giác tội phạm; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng về các tình huống không an toàn, kiến thức tự bảo vệ mình, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em; tập trung nguồn lực, sự vào cuộc của các cấp, các ngành tại địa phương để chung tay xây dựng Mô hình Làng quê an toàn tại cộng đồng. Kết quả đến nay, các cấp Hội đã nhận rộng 244 mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, qua đó huy động sự tham gia của cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và ngăn ngừa bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

Bên cạnh đó, các cấp hội tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, khởi nghiệp, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm... Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hạn chế phụ nữ đi làm ăn xa và giúp chị em có điều kiện xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

PV: Thưa đồng chí, với chức năng, nhiệm vụ của mình các cấp Hội phụ nữ đã có những hoạt động nào để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em?

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo: Năm 2020, Hội LHPN tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch giám sát trình và được Tỉnh ủy phê duyệt với 02 nội dung giám sát: việc thực hiện Luật Bình đẳng giới (huyện Yên Định, Triệu Sơn, Quan Hóa) và việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em (Hà Trung, Thiệu Hóa, Đông Sơn). Hội LHPN cấp huyện và cơ sở đã chủ động lựa chọn những nội dung, vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ để xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội trình cấp ủy phê duyệt, đã có 17 đơn vị được cấp kinh phí 231,5 triệu đồng để tổ chức các hoạt động giám sát; tham gia góp ý, xây dựng chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các văn bản có nội dung liên quan tới phụ nữ và trẻ em. Hội LHPN tỉnh đã tham gia góp ý vào 5 văn bản Dự thảo luật; Hội LHPN cấp huyện và cơ sở tham gia đóng góp ý kiến, phản biện xã hội vào 379 lượt văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em và chương trình phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Chỉ đạo Hội LHPN các cấp nắm bắt, phát hiện kịp thời các hành vi ngược đãi, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp, pháp chính đáng của hội viên, phụ nữ để phản ánh với cơ quan chức năng và có biện pháp tích cực bảo vệ hội viên, phụ nữ; thăm hỏi, động viên tinh thần, phối hợp và đề nghị cơ quan chức năng giải quyết 4 vụ xâm hại tính mạng phụ nữ, trẻ em ( tại thành phố Thanh Hóa, Mường Lát, Thạch Thành, Triệu Sơn) và 2 vụ xâm hại tình dục trẻ em (tại huyện Thạch Thành, Hoằng Hóa).

PV: Đồng chí có lời khuyên gì cho chị em phụ nữ trong việc tự bảo vệ bản thân cũng như con em mình?

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo: Theo tôi, các chị hãy tích cực tham gia các câu lạc bộ, mô hình, phổ biến giáo dục pháp luật… do tổ chức Hội phụ nữ và các đơn vị liên quan tổ chức; chủ động tự trang bị, tìm hiểu kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc nuôi dạy con, kỹ năng sống, phòng chống bạo lực gia đình, ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, chị em nên thường xuyên trao đổi cùng với các thành viên trong gia đình về những kiến thức giúp trẻ phòng tránh nguy cơ bị xâm hại, hướng dẫn con sử dụng Internet an toàn, cung cấp số điện thoại liên hệ tổng đài quốc gia về bảo vệ trẻ em 111 cho con em biết gọi khi cần hỗ trợ; lên án, tố cáo kịp thời những vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em…

PV: Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ có những hướng đi, cách làm gì góp phần xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em, thưa đồng chí?

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo: Xây dựng một xã hội an toàn, nhất là an toàn cho phụ nữ và trẻ em, là việc lâu dài, liên quan đến nhiều lĩnh vực, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của nhiều cấp, nhiều ngành và cả sự chủ động của mỗi cá nhân. Vì vậy, “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” sẽ là chủ đề xuyên suốt, được tiếp nối trong nhiều năm góp phần thực hiện kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Vì vậy để tổ chức được những hoạt động mang giá trị thực tiễn và cần sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hợp tác tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan thực hiện các hoạt động thiết thực để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Trong thời gian tới, các cấp hội phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, tích cực phát hiện, lên tiếng và tham gia giải quyết các vụ việc xâm hại, bạo lực phụ nữ, trẻ em; phối hợp với các ngành, các địa phương giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, liên quan đến phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là Luật Lao động và Luật Trẻ em. Cùng với đó, chú trọng thành lập mới, duy trì và nhân rộng các mô hình bảo vệ phụ nữ, trẻ em có hiệu quả. Ngoài ra, các cấp hội sẽ chủ động, tích cực giới thiệu, quy hoạch, bổ nhiệm những phụ nữ đủ tiêu chuẩn vào các vị trí lãnh đạo, quản lý...

“Mỗi ngày, mỗi người, mỗi chúng ta hãy biết lên tiếng; phụ nữ và trẻ em hãy biết cách tự bảo vệ mình. An toàn cho phụ nữ, trẻ em là hạnh phúc, bình an của mỗi gia đình, là sự phát triển bền vững của đất nước - Hãy hành động vì điều đó ngay từ hôm nay!”.

PV: Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, đồng chí muốn gửi gắm điều gì tới các cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh?

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo: Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam với niềm tin và hy vọng, tôi xin gửi tới mẹ Việt Nam anh hùng và toàn thể cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh tình cảm thân thương trìu mến và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các bà, các mẹ, các chị, các em luôn luôn và mãi mãi là những người bà, người mẹ, người chị, người em gái, người con gái đảm đang, chu toàn, giỏi việc nước, đảm việc nhà – là điểm tựa yên bình, là người giữ lửa ấm xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng xã hội ấm no, bình đẳng, tiến bộ. Chúc cho hoạt động Hội và phong trào phụ nữ Thanh Hóa luôn vững mạnh đi lên cùng đất nước.

BĐT