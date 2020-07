Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh

Bám sát sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh, thời gian qua, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh đã thu được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Nhờ chú trọng đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động, các cấp công đoàn đã tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động và phong trào do công đoàn phát động.

Công nhân Công ty TNHH Sakurai Việt Nam trong ca sản xuất.

LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong CNVCLĐ như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh – sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”... Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhiều nội dung thi đua, nhiều hình thức tổ chức phong trào phong phú được các cấp công đoàn triển khai linh hoạt, sáng tạo, đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong lao động, sản xuất và công tác của đoàn viên, CNVCLĐ. Đặc biệt, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nhiệt tình, tích cực hưởng ứng tham gia và trở thành động lực thúc đẩy CNVCLĐ phát huy tài năng, trí tuệ, tích cực thi đua lao động và công tác giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Theo báo cáo của các cấp công đoàn, 5 năm qua (2015-2020), đã có 19.398 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được áp dụng vào sản xuất, công tác làm lợi hàng trăm tỷ đồng cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; có 88 giải pháp đạt giải cấp tỉnh, 7 giải pháp đạt giải toàn quốc; 97 đoàn viên được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, hoạt động vì người lao động (NLĐ), các cấp công đoàn trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để thực hiện tốt các chức năng của tổ chức công đoàn và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao trình độ tay nghề, bậc thợ; tu dưỡng, rèn luyện học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên, CNVCLĐ. Tham gia với các cơ quan chức năng giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong CNVCLĐ như: Việc làm, tiền lương, thu nhập, nhà ở, điều kiện làm việc, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, các thiết chế văn hóa... Phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động, tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao vai trò, trách nhiệm công đoàn cơ sở trong việc thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp (DN). Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các cuộc ngừng việc tập thể nhằm ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh của DN và giải quyết các chế độ, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Tập trung phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn đi đôi với việc nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của các loại hình công đoàn cơ sở, đặc biệt là khu vực ngoài Nhà nước. Nhiệm kỳ 2015-2020, toàn tỉnh đã kết nạp được 76.105 đoàn viên, thành lập mới 300 công đoàn cơ sở, vượt 120,4% kế hoạch.

Xác định chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ là nhiệm vụ hàng đầu, trọng tâm, các cấp công đoàn luôn tích cực chăm lo, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động để đáp ứng tốt nhất tâm tư, nguyện vọng của NLĐ. 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ 679 đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm nhà, sửa nhà với số tiền 32,1 tỷ đồng; tặng quà cho các cháu con nữ CNVCLĐ học giỏi, các cháu bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam 300 suất quà với số tiền trên 346 triệu đồng; trao tặng 1.900 cặp phao cứu sinh, 6.000 cuốn vở viết cho các em học sinh các huyện miền núi. Thực hiện Nghị quyết 07c/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của NLĐ”, với sự nỗ lực của tổ chức công đoàn, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 276/556 DN (nơi có tổ chức công đoàn) hỗ trợ tiền ăn ca cho NLĐ với mức từ 15.000 đồng/bữa ăn ca trở lên; đặc biệt như Công ty TNHH Fruit of the Loom, Công ty TNHH Đông Hải... hỗ trợ 20.000 đồng/bữa ăn ca; Công ty TNHH NY Hoa Việt, Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Vĩnh Lộc, Công ty TNHH May Man Seon Global... hàng ngày có cán bộ công đoàn tham gia kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh, chất lượng bữa ăn ca của công nhân, lao động.

Nội dung, phương thức hoạt động các cấp công đoàn trong tỉnh trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến theo hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động và lấy cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ là đối tượng vận động. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, các cấp công đoàn tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và của tổ chức công đoàn. Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ, chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài Nhà nước. Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại trực tiếp tại nơi làm việc, tham gia ý kiến trong việc xây dựng thang bảng lương, thanh toán chế độ ốm đau, tai nạn lao động, thai sản; giải quyết, phối hợp giải quyết dứt điểm các phát sinh trong quan hệ lao động, ngăn ngừa các cuộc ngừng việc tập thể xảy ra.

Bài và ảnh: Thanh Huê