Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Y tế với các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng

Hoạt động khám bệnh miễn phí cho người nghèo xã Xuân Lẹ (Thường Xuân) của Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, thời gian qua, đoàn thanh niên, Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện sôi nổi, thiết thực vì cuộc sống cộng đồng, thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên (ĐVSV) tham gia, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trong những năm qua, khẩu hiệu “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” luôn được đông đảo ĐVSV Trường Cao đẳng Y tế nêu cao và trở thành nét đẹp trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Liên tục 5 năm qua, tuổi trẻ Trường Cao đẳng Y tế đã triển khai rộng khắp các chương trình hoạt động vì cộng đồng như: Hiến máu nhân đạo, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Lá lành đùm lá rách”, khám bệnh miễn phí cho người nghèo... Trong đó, hiến máu nhân đạo là một trong những phong trào được đông đảo ĐVSV hưởng ứng nhiệt tình. Trung bình mỗi năm, ĐVSV nhà trường hiến gần 500 đơn vị máu an toàn. Từ năm 2017 đến nay, đoàn trường đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công 9 chương trình hiến máu nhân đạo, thu hút hơn 2.300 lượt ĐVSV tham gia hiến máu với gần 2.000 đơn vị máu an toàn. Gần đây nhất, sáng 28-8-2020, Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo Trường Cao đẳng Y tế đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với hơn 120 tình nguyện viên là cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia. Kết quả thu được 108 đơn vị máu an toàn. Lượng máu này được chuyển đến Trung tâm Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh nhân cho tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Được biết, ngoài tham gia các chương trình hiến máu do đoàn trường, hội sinh viên phát động, nhiều ĐVSV Trường Cao đẳng Y tế còn tham gia Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống. Những giọt máu nghĩa tình mà các bạn trẻ chia sẻ đã góp phần cứu giúp nhiều bệnh nhân vượt qua bệnh tật, tìm lại niềm vui trong cuộc sống.

Cùng với hoạt động hiến máu tình nguyện, hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ thi đua vì cuộc sống cộng đồng”, ĐVSV nhà trường còn tiên phong trong chiến dịch hè tình nguyện. Với phong trào này, nhiều ĐVSV đã đăng ký tham gia, xung kích đến các bản, làng xa xôi, còn nhiều khó khăn để phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đến thanh, thiếu nhi và Nhân dân; thăm khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người nghèo. Qua thống kê, 3 năm gần đây, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Trường Cao đẳng Y tế đã tổ chức 14 hoạt động thăm khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người nghèo tại các địa phương trong tỉnh. Trong “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020”, đoàn trường đã tổ chức khám bệnh miễn phí và trao nhiều phần quà ý nghĩa cho gia đình chính sách, người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Lẹ (Thường Xuân). Cụ thể, đoàn trường đã tập huấn kỹ năng sơ cứu thương ban đầu cho hơn 50 đoàn viên, thanh niên thuộc xã Xuân Lẹ; trao tặng công trình khu vui chơi cho thiếu nhi trị giá 10 triệu đồng; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 150 người dân thuộc đối tượng gia đình chính sách, người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức cắt tóc miễn phí cho gần 100 thanh, thiếu niên, nhi đồng và Nhân dân trên địa bàn xã Xuân Lẹ. Trao tặng 10 suất quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, 20 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó khăn với tổng trị giá 10 triệu đồng. Hoạt động này đã để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng Nhân dân địa phương.

Ngoài các hoạt động trên, hằng năm, đoàn Trường Cao đẳng Y tế còn phát động và tổ chức chương trình tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt với số tiền hàng chục triệu đồng; duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của 10 đội thanh niên xung kích của nhà trường trong tham gia bảo vệ an ninh trật tự trường học, bảo đảm nền nếp thực hiện nội quy trong học đường; tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường gắn với các tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” thông qua ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh... Theo đồng chí Trần Thị Thủy, Bí thư đoàn Trường Cao đẳng Y tế, phong trào “Thanh niên tình nguyện” của trường đã có bước phát triển mạnh cả về bề rộng và chiều sâu. Quy mô, các loại hình tình nguyện được đa dạng hóa, thu hút đông đảo ĐVSV nhà trường tham gia. Đặc biệt, các hoạt động bảo đảm tính rộng khắp, tính định hướng, tính dẫn dắt, tính sáng tạo và thiết thực, hiệu quả. Qua các đợt tình nguyện, ĐVSV đã nhận được những bài học quý giá về trách nhiệm đối với cộng đồng, về ý chí và khát vọng của tuổi trẻ, tình thương yêu con người. Từ kết quả đạt được, đoàn trường tiếp tục xác định hoạt động chung sức vì cộng đồng là một phong trào lớn trong ĐVSV và sẽ phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực, thực hiện rộng khắp theo hướng thường xuyên, liên tục và hiệu quả nhằm tạo môi trường để ĐVSV trao đổi kiến thức, tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời, góp phần giáo dục, bồi dưỡng ý thức, lý tưởng và hành động của ĐVSV cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào đoàn và hội sinh viên trong nhà trường.

Phong Sắc