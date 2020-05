Đoàn khối CQ và DN tỉnh Thanh Hóa: Điểm sáng trong phong trào tình nguyện, an sinh xã hội và phòng chống COVID-19

Đoàn khối CQ và DN tỉnh Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đoàn khối các cơ quan tỉnh và Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh, ra mắt và đi vào hoạt động ngày 25-3-2020, đúng dịp tuổi trẻ cả nước kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngay sau khi ra mắt và đi vào hoạt động, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã xây dựng và triển khai chương trình công tác “Tháng Thanh niên” năm 2020, trong đó tập trung và chọn chủ đề “Tuổi trẻ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”. Hưởng ứng chủ đề công tác của Ban Thường vụ Đoàn Khối, các cấp bộ Đoàn trong Khối đã đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, đẩy mạnh cao điểm tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trên phạm vi toàn Đoàn, ngay tại buổi lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt hoạt động, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tổ chức phát động, vận động cán bộ, ĐVTN quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID -19. Tại buổi phát động, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã trao cho đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh số tiền 20 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trong thời gian tháng 3 và tháng 4, vào dịp cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ban thường vụ Đoàn Khối phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức 3 chương trình về tuyên truyền, hướng dẫn, chống dịch bệnh COVID-19: Vận động cán bộ, ĐVTN khai báo y tế trên ứng dụng Ncovi; phát 10.000 tờ rơi, hơn 5.000 chiếc khẩu trang, gần 300 lọ nước sát khuẩn, thuốc tiêu độc, khử trùng cho ĐVTN và nhân dân nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19. Toàn đoàn vận động được 1.150 cán bộ, ĐVTN đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện; trực tiếp phối hợp tổ chức được 2 chương trình hiến máu tình nguyện tại Trường CĐ Nghề Công nghiệp Thanh Hóa và Trường THPT chuyên Lam Sơn, kết quả đã thu được 576 đơn vị máu. Hiện còn hơn 400 ĐVTN sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện khi có nhu cầu.

Nhằm chia sẻ những khó khăn với thanh niên công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID -19 và hưởng ứng “Tháng công nhân”, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Khối phối hợp với Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, cùng các nhà tài trợ tổ chức chương trình phát gạo miễn phí hỗ trợ thanh niên công nhân tại khu công nghiệp Lễ Môn và khu công nghiệp Hoằng Long với 5 tấn gạo và 1.000 thẻ bảo hiểm sức khỏe cho 1.000 thanh niên công nhân tại 2 khu công nghiệp.

Tại các cơ sở Đoàn, hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội; tuyên truyền và phòng chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua được các cấp bộ đoàn tổ chức sâu rộng cả về quy mô và số lượng, xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, phát huy được trí tuệ, sức trẻ, sự năng động, nhiệt tình của thanh niên. Trong đó, Đoàn Tổng công ty Đầu tư và phát triển đô thị, tổ chức phát gạo miễn phí cho người nghèo bằng máy “ATM gạo”. Vận động các nhà hảo tâm, tài trợ, huy động được 18 tấn gạo phát cho người nghèo. Đoàn Viễn thông Thanh Hóa tham mưu, huy động, tổ chức tặng 10 triệu đồng tiền mặt cho bệnh nhân nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi, tặng máy điện thoại thu vệ tinh, 25 sim vinaphone kèm gói cước, tặng khẩu trang, nước sát khuẩn cho bộ đội Đồn Biên phòng huyện Quan Sơn. Đoàn Ngân hàng Nông nghiệp, Đoàn Công ty CP Dạ Lan, phát tặng 6.000 khẩu trang, 1.000 đôi găng tay y tế, 200 chai nước rửa tay khô, 45 thùng nước khoáng, 50 thùng mì tôm. Đoàn Ngân hàng Đầu tư và phát triển, Đoàn ngân hàng Hợp tác, Chi đoàn BIDV Lam Sơn, Đoàn Công ty thiết bị vật tư y tế... quyên góp kinh phí ủng hộ người nghèo bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Tổng kinh phí huy động cho hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội toàn đoàn thời gian qua ước tính gần 1 tỷ đồng. Các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội của các cấp bộ Đoàn trong Khối đang và sẽ tiếp tục được tổ chức trong thời gian tới với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Có thể khẳng định phong trào tình nguyện, an sinh xã hội của tuổi trẻ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thời gian qua là rất ý nghĩa, thiết thực và kịp thời, phong trào được Cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, trở thành điểm sáng của tuổi trẻ toàn tỉnh trong phong trào tình nguyện, an sinh xã hội, góp một phần nhỏ bé cùng với nhân dân cả tỉnh, cả nước đẩy lùi và khắc phục hậu quả do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Đây cũng là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Đoàn Khối chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hoàng Mạnh Cường