{publishtime} {title} {lead} {title} Điểm tựa tin cậy của người lao động Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Vĩnh Lộc là doanh nghiệp (DN) 100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Với mục tiêu sản xuất, kinh doanh gắn với việc bảo đảm hài hòa lợi ích giữa DN và người lao động (NLĐ), Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Vĩnh Lộc có những hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, giúp NLĐ yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với DN. Công nhân Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Vĩnh Lộc trong ca sản xuất. Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Vĩnh Lộc hiện có 3.620 đoàn viên sinh hoạt ở 35 tổ công đoàn. Ngay từ những ngày đầu thành lập, công đoàn đã xác định rõ vai trò là chỗ dựa tin cậy cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ, đồng thời là cầu nối tạo nên mối quan hệ hài hòa giữa NLĐ và công ty. Từ mục tiêu trên, ban chấp hành công đoàn từng bước cụ thể hóa các phong trào hoạt động thành những việc làm cụ thể, luôn đặt lợi ích của NLĐ lên hàng đầu. Để khích lệ công nhân, lao động (CNLĐ) hăng hái tham gia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công đoàn phát động và tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... được đông đảo đoàn viên, CNLĐ tích cực tham gia hưởng ứng. Các phong trào thi đua thu được kết quả rõ rệt, đóng góp quan trọng vào việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên, NLĐ. Hiện nay, 100% đoàn viên trong công ty có việc làm ổn định, đời sống bảo đảm với mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng. Trong quá trình hoạt động, công đoàn Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Vĩnh Lộc đặc biệt coi trọng xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà trong DN, mà mục tiêu hàng đầu là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ. Công đoàn tham mưu với ban giám đốc ký hợp đồng lao động, xây dựng thang bảng lương và thoả ước lao động tập thể theo hướng có lợi cho NLĐ. Cụ thể, nâng tiền chuyên cần lên 300.000 đồng/người/tháng; hỗ trợ tiền xăng xe 10.000 đồng/người/ngày; hỗ trợ tiền nuôi con nhỏ 50.000 đồng/tháng/cháu; tiền thâm niên đối với NLĐ từ 3 năm trở lên tăng 60.000 đồng/tháng; 5 năm trở lên tăng 100.000 đồng/tháng... Công ty thực hiện tốt các chế độ, chính sách, pháp luật đối với NLĐ, như: Thanh toán lương; tiền thai sản, ốm đau, trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động; duy trì thường xuyên công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo môi trường sản xuất xanh - sạch - đẹp... Là DN có 98,2% là nữ nên công tác nữ công được công đoàn công ty quan tâm chú trọng. Vào các ngày lễ: 8-3; 20-10, ban chấp hành công đoàn tổ chức chương trình giao lưu câu lạc bộ nữ công với chủ đề “Bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc trong CNLĐ”, trao quà cho nữ CNLĐ. Để bảo đảm sức khỏe cho NLĐ, công ty duy trì chế độ làm việc 7 tiếng/ngày cho những công nhân mang thai từ tháng thứ 7 và người nuôi con nhỏ đến 1 tuổi; tổ chức khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm. Bên cạnh đó, công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên kịp thời gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống. Thực hiện Nghị quyết 07c/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chất lượng bữa ăn ca của NLĐ, công đoàn công ty đã làm tốt công tác giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, khẩu phần ăn của NLĐ với mỗi suất ăn trị giá 16.500 đồng. Hàng ngày cử cán bộ công đoàn cùng phối hợp với bộ phận quản lý bếp ăn của công ty thực hiện giám sát thực đơn, định lượng suất ăn mỗi ngày, có lưu mẫu thức ăn để dễ dàng kiểm tra. Việc đổi mới chất lượng bữa ăn được công ty chú trọng, năm 2019 công ty có thêm nhiều các món ăn tự chọn đối với NLĐ. Nhờ làm tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, nên nhiều năm qua, công ty không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Có thể khẳng định, công đoàn Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Vĩnh Lộc đã thực hiện được chức năng cầu nối giữa DN với NLĐ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, động viên, thúc đẩy NLĐ hăng hái sản xuất, góp phần tích cực vào sự phát triển của DN. Với thành tích đã đạt được, công đoàn công ty được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen, Cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn. Bài và ảnh: Thanh Huê