Đẩy mạnh quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng phòng hộ ven biển

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1.393 ha rừng phòng hộ ven biển, tập trung ở các huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Nga Sơn, Quảng Xương, Tĩnh Gia, TP Sầm Sơn. Để làm tốt công tác bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), những năm qua Hạt Kiểm lâm ven biển đã phối hợp với các địa phương, đơn vị trên địa bàn làm tốt công tác BVR, PCCCR.

Hạt Kiểm lâm ven biển phối hợp với xã Hoằng Yến (Hoằng Hóa) đốt vật liệu cháy có kiểm soát dưới tán rừng.

TP Sầm Sơn có 1.657 ha rừng, trong đó có 207 ha rừng phòng hộ ven biển. Riêng đối với 117 ha rừng trồng keo, thông nằm trên núi Trường Lệ là khu vực có nguy cơ cháy rừng rất cao do có một số đền, chùa hoạt động tâm linh và lượng du khách thường xuyên sử dụng các dịch vụ. Trước thực tế trên, ngay từ đầu mùa khô 2019-2020, Hạt Kiểm lâm ven biển đã tham mưu cho UBND TP Sầm Sơn, phối hợp với các chủ rừng Nhà nước, các ban quản lý đền, chùa, các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm theo quy định Luật Lâm nghiệp. Đặc biệt vào mùa hanh khô, mùa du lịch, hạt đã phối hợp với các phòng, ban chức năng, các phường tổ chức tuyên truyền lưu động thông qua hệ thống loa phát thanh, dán pa-nô, áp-phích ở các tụ điểm công cộng, như khu vực hòn Trống Mái, đền Cô Tiên, đền Độc Cước; phối hợp với đội liên ngành, gồm: Công an, quân sự, biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm, đồng thời nhắc nhở các hộ kinh doanh dịch vụ hướng dẫn du khách sử dụng lửa đúng nơi quy định; phối hợp với đoàn thanh niên phát dọn 7 ha thực bì dưới tán rừng tại khu vực núi Trường Lệ. Do có nhiều giải pháp BVR, PCCCR nên 2 năm trở lại đây trên địa bàn TP Sầm Sơn không để xảy ra tình trạng cháy rừng, an ninh rừng luôn ổn định.

Ông Lê Văn Hồng, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm ven biển, cho biết: Để làm tốt công tác BVR, PCCCR trong mùa hanh khô, hạt đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương, chủ rừng Nhà nước rà soát, bổ sung phương án chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân, chủ rừng, du khách đối với công tác BVR, PCCCR, hạt đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ, đoàn thanh niên, các địa phương duy trì hoạt động 27 tổ tuyên truyền pháp luật BVR, PCCCR; tổ chức tuyên truyền 307 lần trên hệ thống loa truyền thanh, phối hợp với đội liên ngành như công an, quân đội, biên phòng, chính quyền các địa phương tổ chức 37 cuộc tuyên truyền về Luật Lâm nghiệp; 10 hội nghị tuyên truyền pháp luật về BVR, PCCCR; tổ chức cho 102 hộ dân đang sống trong rừng ven biển ở xã Hoằng Yến (Hoằng Hóa) ký cam kết BVR, PCCCR... Ngoài ra, hạt còn tham mưu cho các huyện, thành phố kiện toàn 3 ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp, 9 tổ phản ứng nhanh chữa cháy rừng, 28 tổ đội BVR; tăng cường tuyên truyền BVR, PCCCR tại khu vực núi Trường Lệ (TP Sầm Sơn), khu vực núi Linh Trường (Hoằng Hóa) và các xã trọng điểm có rừng. Tăng cường phối hợp với các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, lực lượng công an xã, dân quân tự vệ tổ chức tuần tra, kiểm tra an ninh rừng ở khu vực trọng điểm; tham mưu cho UBND huyện Hoằng Hóa, TP Sầm Sơn xây dựng phương án xử lý vật liệu cháy dưới tán rừng thông bằng biện pháp đốt trước có điều khiển với diện tích 77 ha; mua sắm các trang thiết bị để phục vụ công tác PCCCR; phối hợp với UBND các xã Hoằng Yến, Hoằng Trường, Hoằng Trung tổ chức tu sửa 92 km đường băng cản lửa...

Để làm tốt hơn nữa công tác BVR, PCCCR ven biển trong mùa hanh khô, Hạt Kiểm lâm ven biển tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các chủ rừng Nhà nước tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát BVR, PCCCR để người dân, du khách nâng cao ý thức nhằm phát hiện, ứng phó kịp thời khi cháy rừng xảy ra.

Bài và ảnh: Khắc Công