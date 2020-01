Đào tạo, phát triển nghề cho hội viên, phụ nữ nông thôn

Bà Lê Thị Dung - hội viên HTX thủ công mỹ nghệ Tân Thọ, xã Tân Thọ (Nông Cống) cho biết: “Từ ngày được HTX nhận vào làm nghề đan thủ công mỹ nghệ, tôi đã có thêm thu nhập 2,5 triệu đồng/tháng trở lên. Nghề làm lúc nông nhàn lại phù hợp với phụ nữ khuyết tật, kỹ thuật đan không khó, chỉ cần để ý một chút là làm được các loại mẫu mã phong phú”.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ của gia đình chị Lê Thị Sáu, thị trấn Hà Trung (Hà Trung) đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.

Mặc dù có kinh nghiệm chăn nuôi nhiều năm nay, nhưng mỗi khi được hội LHPN xã thông báo tham gia lớp tập huấn chăn nuôi, trồng trọt là chị Vi Thị Phương, thôn Đục, xã Bát Mọt (Thường Xuân) đều tham gia. Theo chị Phương, kiến thức mới rất cần thiết và bổ ích, bởi nếu chỉ rút kinh nghiệm trong quá trình tự làm không thôi thì chưa đủ. Những kiến thức học được đã giúp chị Phương phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, tăng hiệu quả sản xuất.

Chị Dung và chị Phương là hai trong số hàng ngàn hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh được học nghề, bồi dưỡng kiến thức sản xuất, kinh doanh vào thực tiễn. Giải quyết việc làm cho lao động nữ nông thôn luôn là việc làm cấp thiết, không chỉ để bảo đảm các mục tiêu kinh tế - xã hội trước mắt mà còn bảo đảm các điều kiện để phát triển bền vững. Xác định nhiệm vụ quan trọng đó, hàng năm, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Trung tâm dạy nghề Hội LHPN tỉnh, các cơ sở hội khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nữ tại địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch, mở lớp dạy nghề phù hợp với từng đối tượng; phối hợp với các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nữ nông thôn thông qua các hoạt động: Tập huấn, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ..., tạo điều kiện cho phụ nữ khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với kỹ năng nghề nghiệp, từ đó lựa chọn cho mình một nghề phù hợp với bản thân và điều kiện gia đình, đó là nghề trồng trọt, chăn nuôi, may công nghiệp, thủ công mỹ nghệ, móc hộp sợi xuất khẩu, mây tre đan, thêu ren, đính cườm, tranh đá quý, nấu ăn, giúp việc gia đình... Qua các lớp dạy nghề, học viên được tiếp cận với những kiến thức khoa học, kỹ thuật mới áp dụng vào sản xuất, nắm vững các biện pháp phòng, tránh dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, tổ chức mô hình kinh tế hợp lý, hiệu quả hơn.

Năm 2019, Trung tâm Dạy nghề Phụ nữ tỉnh đã tổ chức dạy 30 lớp sơ cấp các nghề: Trồng cây lương thực, thực phẩm; chăn nuôi gia súc, gia cầm; móc hộp xuất khẩu; dịch vụ chăm sóc gia đình cho 900 học viên. Cùng với đó, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tích cực liên kết, phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị liên quan dạy nghề, giới thiệu, tạo việc làm cho lao động nữ và là cầu nối nhu cầu lao động nữ với doanh nghiệp và đã có 19.690 lao động nữ được học nghề, gần 192.692 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ được tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi và quản lý các nguồn vốn. Sau học nghề, tỷ lệ học viên có việc làm trung bình đạt trên 85%. Trong đó, số người tự tạo việc làm tại chỗ từ nghề trồng trọt, chăn nuôi đạt tỷ lệ hơn 90%. Nhiều chị em còn mở rộng quy mô sản xuất, thành lập mô hình kinh tế tập thể. Năm 2019, toàn tỉnh xây dựng được 47 mô hình HTX, tổ hợp tác (THT), tổ liên kết, nâng tổng số mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ toàn tỉnh lên 280 mô hình. Các mô hình kinh tế tập thể trên đã phát huy được tính tự chủ, kết nối sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, tiêu biểu như: HTX sản xuất và chế biến nấm xã Vân Sơn (Triệu Sơn), HTX dịch vụ chăn nuôi tổng hợp xã Vĩnh Tân (Vĩnh Lộc), HTX dịch vụ rau an toàn công nghệ cao thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn), HTX thủ công mỹ nghệ Tân Thọ (Nông Cống), THT chăn nuôi bò cái sinh sản xã Xuân Thái (Như Thanh), HTX rau an toàn xã Đa Lộc (Hậu Lộc)... Ngoài ra, hội phụ nữ các cấp còn khai thác các nguồn vốn cho phụ nữ vay để phát triển kinh tế. Đến nay, hội LHPN các cấp trong tỉnh đang quản lý các nguồn vốn qua kênh ngân hàng, các quỹ đạt hơn 8.516.046 triệu đồng, cho 198.680 hộ vay đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, tạo nhiều việc làm cho nhiều lao động nông nhàn.

Chính phủ đã ban hành Quyết định 1956/QĐ-TTg “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”... tạo nền tảng pháp lý để giải quyết việc làm, đặc biệt cho lao động nữ nông thôn. Trên cơ sở đó, các địa phương trong tỉnh đã biết gắn kết chính sách hỗ trợ học nghề với giải quyết việc làm tạo một luồng gió mới giúp cho đời sống hội viên, phụ nữ, nhất là lao động nữ nông thôn ổn định hơn, góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Tiêu biểu, năm 2019, Hội LHPN Nga Sơn phối hợp mở 59 lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng cây khoai tây, dưa hấu, thâm canh lúa, rau cải bó xôi, hành hoa và kỹ thuật bón phân cho cây trồng. Không chỉ làm tốt công tác dạy nghề, các cấp hội LHPN trong huyện còn kết nối cho nhiều hội viên đến làm việc tại các cơ sở làm nghề thủ công mỹ nghệ, nuôi trồng thuỷ sản... để có thu nhập bình quân từ 2,5 - 4 triệu đồng/người/tháng, góp phần không nhỏ trong việc chuyển đổi cơ cấu lao động nữ nông thôn, giải quyết việc làm tại chỗ, cung cấp lao động cho các khu công nghiệp. Hội LHPN huyện Hậu Lộc chủ động, phối hợp đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 5.136 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ. Hội LHPN huyện Thường Xuân tổ chức 16 lớp tập huấn cho hơn 600 lượt hội viên, phụ nữ tham gia...

Giải quyết việc làm cho lao động nữ vừa góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, vừa tạo cơ hội cho chị em nâng cao vị thế trong xã hội. Với vai trò đó, các cấp hội phụ nữ cần tiếp tục mở rộng đào tạo các ngành nghề mới đáp ứng nhu cầu thị trường, phù hợp với lao động nữ; tăng cường liên kết với các đơn vị tuyển lao động để giới thiệu học viên vào làm việc; hỗ trợ vốn cho hội viên khó khăn vay phát triển nghề đã học; xây dựng mô hình liên kết sản xuất, tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn; gắn công tác dạy nghề cho lao động nữ với giải quyết việc làm, tạo đầu ra cho sản phẩm; tăng cường thực hiện các Đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2015 – 2020...

Bài và ảnh: Lê Hà