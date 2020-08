Đảm bảo an toàn giao thông đoạn tránh TP Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có công văn về việc đảm bảo an toàn giao thông nút giao Km326+590 QL1 đoạn tránh TP Thanh Hóa.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ cho người dân trong khu vực; quản lý lòng đường, vỉa hè, lề đường, hành lang an toàn giao thông trên các tuyến nội thị theo quy định; Đồng thời chỉ đạo đơn vị quản lý bảo trì các tuyến đường nhánh; rà soát, bổ sung đầy đủ hệ thống an toàn giao thông các tuyến đường nhánh.

Cục Quản lý Đường bộ II chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, bổ sung đầy đủ hệ thống báo hiệu giao thông tại nút giao, như: sơn gờ giảm tốc, lắp đặt biển báo giao nhau với đường không ưu tiên... đảm bảo các phương tiện lưu thông qua khu vực được an toàn, êm thuận. Ngoài ra, Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa sơn lại các vạch sơn đã bị mờ, bật đèn chiếu sáng vào ban đêm, nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.

