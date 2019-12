Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 - năm 2020: “Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống”

Chiều 5-12, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá công tác phối hợp trong tổ chức triển khai cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019 và thống nhất kế hoạch tổ chức triển khai cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 - năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tổng kết đánh giá công tác phối hợp trong tổ chức triển khai cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48.

Tham dự có đại diện Sở TT&TT, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa, Bưu điện tỉnh, Báo Thanh Hóa, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội khuyến học tỉnh.

Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 do Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) tổ chức với chủ đề: “Hãy viết một bức thư về người hùng của em”, trên địa bàn tỉnh đã có 63.262 bài tham gia dự thi. Kết quả cuộc thi, tỉnh Thanh Hóa có 3 giải cá nhân, trong đó có 2 giải khuyến khích và 1 giải cây bút triển vọng.

Với chủ đề “Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống” (Write a message to an adult about the world we live in), Ban tổ chức đã triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 - năm 2020 trên địa bàn tỉnh với mục đích phát triển khả năng viết văn của thiếu nhi, làm phong phú thêm tư duy và góp phần thắt chặt tình hữu nghị các dân tộc, là dịp để các em thiếu nhi hiểu biết thêm về Bưu chính và vai trò của bưu chính trong cuộc sống và phát triển của xã hội cũng như việc sử dụng các dịch vụ Bưu chính. Theo thể lệ cuộc thi, tất cả học sinh Việt Nam dưới 15 tuổi (tính đến 31-12-2019) đều được tham gia dự thi. Bài thi là một bức thư viết tay, dưới dạng văn xuôi (chưa đăng báo hoặc in sách) dài không quá 800 từ. Thời gian gửi bài dự thi, cấp quốc gia gửi bài từ ngày 6-12-2019 đến ngày 25-2-2020 (theo dấu Bưu điện) về địa chỉ Báo Thiếu niên Tiền phong, số 5, Hòa Mã, Hà Nội; cấp tỉnh đến hết ngày 28-2-2020 về địa chỉ: Phòng Giáo dục Trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo, số 2 Hà Văn Mao, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa.

Đại diện Bưu điện tỉnh thảo luận, góp ý kiến vào kế hoạch triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Lễ phát động điểm cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 trên địa bàn tỉnh được tổ chức vào ngày 9-12-2019 (thứ 2) tại Trường THCS Trần Mai Ninh – TP Thanh Hóa.

Lan Phương