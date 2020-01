Cùng bạn đọc

Trên tay quý bạn đọc là số báo Tất niên của năm Kỷ Hợi. Sau ngày hôm nay, các ấn phẩm báo in của Báo Thanh Hóa xin tạm chia tay quý bạn đọc để đón tết cổ truyền của dân tộc. Trong thời gian báo in nghỉ tết, thông tin thời sự và các hoạt động đón tết, vui xuân vẫn liên tục được cập nhật trên báo Thanh Hóa điện tử (tại địa chỉ: baothanhhoa.vn).

Chia tay năm Kỷ Hợi, chúng ta tự hào về những kết quả nổi bật và toàn diện của tỉnh Thanh Hóa trong năm qua: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 17,15%, cao nhất từ trước đến nay; là tỉnh đi đầu trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và các đơn vị hành chính cấp xã; Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao, đến nay đã có 6 huyện, thành phố, 350 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay với 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc Olympic quốc tế... Năm 2019 tỉnh cũng đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa, để lại ấn tượng tốt đẹp, khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực tinh thần to lớn trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững ổn định.

Năm qua, Báo Thanh Hóa luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là những tình cảm trân quý của bạn đọc dành cho các ấn phẩm của Báo Thanh Hóa. Những tình cảm quý báu đó là nguồn động viên to lớn để cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Thanh Hóa luôn ghi nhớ và tiếp tục nỗ lực đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng ấn phẩm để luôn xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa, là tờ báo tin cậy của nhân dân.

Năm cũ sắp qua, năm mới đã cận kề. Kính chúc quý bạn đọc đón tết cổ truyền vui vẻ, hạnh phúc và xin hẹn gặp lại trong số báo Tân xuân, phát hành vào thứ năm, ngày 30-1-2020 (tức ngày mùng 6 Tết Canh Tý).

Ban Biên tập Báo Thanh Hóa