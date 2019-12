Cụm thi đua số 11 tổng kết công tác thi đua- khen thưởng

Chiều 31-12, Cụm thi đua số 11 (Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh) tổ chức hội tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2019, triển khai niệm vụ năm 2020.

Năm 2019, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị trong Cụm thi đua số 11 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Trong đó, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua do tỉnh, Trung ương phát động. Mạng lưới tổ chức của các đơn vị tiếp tục được củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng; hoạt động của các đơn vị không ngừng được đổi mới, hiệu quả hơn. Qua đó, mở rộng hợp tác, liên kết, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Năm 2020 là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn và sự kiện chính trị quan trọng, để hoàn thành mục tiêu đề ra, Cụm thi đua số 11 tiếp tục đổi mới công tác thi đua – khen thưởng; nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, các điển hình tiên tiến của từng đơn vị trong cụm. Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “xây dựng cơ quan, đơn vị, gia đình, con người kiểu mẫu”…; nâng cao chất lượng công tác thi đua – khen thưởng và chất lượng thực hiện các danh hiệu thi đua, danh hiệu kiểu mẫu…

Tại hội nghị, Cụm thi đua số 11 đã phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2020 với 9 nội dung cụ thể: Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua – khen thưởng của Đảng, Nhà nước, của tỉnh; hưởng ứng, phát động và tổ chức các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; tăng cường củng cố, xây dựng bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm; vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội…

