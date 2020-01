Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH thăm CBCS bị thương khi tham gia chữa cháy

Ngày 17-1-2020, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an đã đến thăm, động viên 3 cán bộ phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa bị thương khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, trong khi tham gia chữa cháy tại tòa nhà Dầu khí Thanh Hóa, 3 CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã nêu cao tinh thần dũng cảm, không quản ngại nguy hiểm, sẵn sàng nhường mặt nạ và bình dưỡng khí của mình để cứu những người bị mắc kẹt trong đám cháy đưa ra ngoài an toàn. Trong quá trình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, do bị ngạt khí nên cả 3 đồng chí bị choáng, ngất và được đồng đội cứu chữa đưa ra ngoài.

Thăm, động viên CBCS bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Cục trưởng Cục PCCC và CNCH Bộ Công an đã biểu dương tinh thần quả cảm, tấm gương tận tụy, trách nhiệm vì nước quên thân, vì dân quên mình của 3 CBCS, đồng thời gửi lời chia sẻ tới thân nhân 3 cán bộ bị thương, mong gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, chăm lo sức khỏe để các đồng chí sớm bình phục, trở lại đơn vị công tác.

Trước đó, đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã đến thăm, kiểm tra công tác phòng cháy, thường trực sẵn sàng chữa cháy tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Thanh Hóa, đồng thời đến hiện trường vụ cháy để kiểm tra công tác khám nghiệm hiện trường vụ cháy tại Tòa nhà dầu khí.

Tô Hùng