CSGT sẽ liên tục kiểm tra, xử lý lái xe uống rượu bia

Hai ngày đầu nghỉ tết: 40 người chết vì TNGT Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong hai ngày 29, 30 (tính đến 10h sáng) của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, đã có 40 người thiệt mạng và 34 người bị thương do tai nạn giao thông trên cả nước. Cụ thể, cả nước xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 40 người chết, 34 nạn nhân bị thương. Trong đó đã có 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ và 2 vụ tai nạn giao thông trên đường sắt. Trong hai đầu đợt nghỉ lễ Tết Nguyên đán, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc xử lý 6.616 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, xử lý 690 trường hợp vi phạm trên tuyến đường thủy, tước 1.053 giấy phép lái xe. Đến 10h ngày 30 Tết, ngày thứ 2 kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, toàn quốc xảy ra 26 vụ TNGT làm: 17 người chết; 19 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, giảm 11 vụ (30%); giảm 7 người chết (29%); giảm 08 người bị thương (29%). Trên đường sắt và đường thủy không xảy ra vụ tai nạn nào. CSGT Công an các đơn vị đã tiến hành kiểm tra lập biên bản 3352 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; tước giấy phép lái xe 527 trường hợp; tạm giữ 27 ô tô, 515 mô tô các loại; phạt tiền: 3.332.000.000 triệu đồng (3 tỷ 332 triệu đồng). Lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an các đơn vị đã tiến hành kiểm tra xử lý 327 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy. Phạt tiền: 314.000.000 triệu đồng.