Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa biểu dương “lao động giỏi, lao động sáng tạo”

Chiều 20-7, Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa tổ chức hội nghị biểu dương “lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, Hội Doanh nghiệp tỉnh, VCCI Thanh Hóa, Công đoàn ngành Giao thông vận tải và hơn 150 cán bộ, viên chức, người lao động đại diện cho 1.100 cán bộ viên chức, lao động trong công ty.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua được Đảng ủy, Ban lãnh đạo, Công đoàn Công ty TNHH Mai Linh tổ chức thường xuyên, như phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Vô lăng Vàng”, “Lái xe trung thực, tận tụy với khách hàng”, “Lái xe Mai Linh với văn hóa giao thông và an toàn về an ninh, trật tự”; “Lái xe an toàn, doanh thu cao, giữ xe tốt”, “Đạo đức người lái xe”…

Các đại biểu dự hội nghị.

Phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến trong quản lý điều hành cũng được quan tâm. Nhiều sáng kiến được áp dụng vào sản xuất, kinh doanh, đặc biệt các sáng kiến “Lắp thêm rơ le cho công tắc pha cos xe Kia” và “Gia cố khung giá đỡ dàn nóng két nước xe i10 bằng tôn thép 2 ly”; “Ứng dụng công nghệ Tổng đài IP và Checker online trong công tác quản lý điều hành vận tải Taxi” được Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm tỉnh cấp giấy chứng nhận, làm lợi cho công ty mỗi năm lên đến 2 tỷ đồng.

Ông Hồ Hữu Thiết, Giám đốc Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa khai mạc hội nghị.

Trong 5 năm (2015 – 2020) công ty đã đầu tư mới 970 xe; đạt 108 % kế hoạch; tổng số vốn đầu tư 200 tỷ đồng, thực hiện được 254 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch; Tổng doanh thu đạt 642 tỷ đồng (kế hoạch là 465 tỷ đồng), đạt 138%; lợi nhuận trước thuế đạt 32 tỷ đồng (kế hoạch 19 tỷ đồng), đạt 168%; nộp ngân sách địa phương 56 tỷ đồng (kế hoạch 35 tỷ đồng), đạt 160 % kế hoạch.

LÃnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh trao cờ thi đua cho Công ty Mai Linh Thanh Hóa.

Các chế độ của người lao động được chi trả đầy đủ, đúng kỳ hạn, đúng qui định của nhà nước. Mức lương, thu nhập bình quân của người lao động đạt 6.700.000 đồng/tháng, tăng 159 %; thực hiện đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và phúc lợi cho cán bộ, nhân viên, người lao động.

Lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh,trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể các đơn vị xuất sắc.

Với những kết quả đã đạt được qua các phong trào thi đua trong giai đoạn 2015-2020, Mai Linh Thanh Hóa vinh dự đón nhận 2 Huân Chương lao động Hạng Ba cho tập thể và cá nhân; 4 Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh; 2 năm liên tục đạt Danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu xứ Thanh” và nhiều Bằng khen của Ban, bộ, ngành Trung ương.

Trong thời gian tới, Mai Linh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc, những cách làm hay để phong trào thi đua ngày càng phát triển về chiều rộng và chiều sâu. Từ đó khơi dậy và phát huy tinh thần lao động sáng tạo của cán bộ, viên chức và người lao động, tạo động lực thúc đẩy thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 – 2025.

Chủ tịch Công đoàn ngành giao thông vận tải trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 - 2020

Tại hội nghị, Mai Linh Thanh Hóa vinh dự nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh; 3 tập thể và 6 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 50 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 được công ty vinh danh.

Ngọc Lan