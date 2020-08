Công tác xã hội hóa và sự lớn mạnh ở cơ sở – điểm tựa của phong trào TDTT Nga Sơn

Các giải, hoạt động giao lưu thi đấu môn bóng đá được tổ chức rộng khắp, thường xuyên trên địa bàn huyện Nga Sơn.

Sự lớn mạnh của phong trào thể dục, thể thao (TDTT) ngay từ cơ sở và hiệu quả của công tác xã hội hóa chính là những điểm tựa, cơ sở quan trọng, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT huyện Nga Sơn phát triển, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân trong tình hình mới.

Xã Nga An là một trong những địa phương dẫn đầu của huyện Nga Sơn về phong trào TDTT. Điểm nổi bật nhất của phong trào TDTT của xã Nga An chính là phong trào bóng đá. Xuất phát từ sự đam mê, yêu thích của người dân trên địa bàn, xã Nga An đã xác định rõ, môn bóng đá chính là điểm tựa quan trọng để phát triển phong trào TDTT của địa phương. Một trong những yếu tố quan trọng mà xã quan tâm đầu tư chính là hệ thống sân bãi cho hoạt động TDTT, đặc biệt là bóng đá. 12/12 thôn của xã đều có sân bóng đá. Sân chơi này thu hút hàng trăm cầu thủ nhí tham gia hàng năm, hàng nghìn người dân tới theo dõi cổ vũ. Từ thành công của giải bóng đá thiếu niên, từ năm 2018, xã Nga An đã tổ chức thêm giải bóng đá thanh niên toàn xã thu hút 12 đội bóng của 12 thôn trên địa bàn tham gia. Các giải bóng đá thiếu niên, thanh niên của xã Nga An được tổ chức hàng năm với kinh phí từ nguồn xã hội hóa 100%, lên đến 80 triệu đồng (2 giải). Để các giải đấu bóng đá của xã ngày càng quy củ, chất lượng được nâng cao, xã cũng đã đầu tư nâng cấp khu trung tâm văn hóa – thể thao cấp xã, trong đó cải tạo mặt sân cỏ tự nhiên, xây dựng hệ thống thoát nước, đường piste, lắp đặt trang thiết bị, dụng cụ cho sân vận động với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Về cơ bản, đến nay, sân không chỉ đáp ứng được hoạt động tập luyện, thi đấu ở cấp xã, mà còn tổ chức các giải đấu quy mô cấp huyện. Ngoài bóng đá, phong trào bóng chuyền cũng phát triển mạnh ở xã Nga An với 100% các thôn có sân bãi, đội bóng duy trì hoạt động thường xuyên.

Từ đơn vị điểm Nga An, những năm gần đây, huyện Nga Sơn xác định, bóng đá, bóng chuyền là hai môn thế mạnh của phong trào TDTT và trên thực tế, đây là 2 môn thể thao thu hút số lượng người tham gia luyện tập, thi đấu thường xuyên đông nhất. 100% các thôn tại các xã, thị trấn đều có các đội bóng đá, bóng chuyền, duy trì hoạt động và tham gia các giải đấu thường xuyên trong năm. Ngoài ra, các môn thể thao khác như cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi, đi bộ, chạy việt dã, thể dục dưỡng sinh cũng có sự phát triển rộng khắp, sôi động tại tất cả các xã, thị trấn, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân ở nhiều lứa tuổi tham gia. Đặc biệt, trong 2 năm trở lại đây, huyện cũng đã từng bước hình thành và phát triển mô hình các câu lạc bộ võ thuật với các môn như vovinam, võ thuật cổ truyền, karate. Các lớp võ thuật được tổ chức đã thu hút ngày càng nhiều các em thiếu niên, thanh niên, học sinh trên địa bàn tham gia... Đây là yếu tố tạo nên sự phong phú đa dạng cho hoạt động TDTT của huyện Nga Sơn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Không chỉ quan tâm phát triển bề nổi của phong trào, những năm qua, huyện Nga Sơn cũng đặc biệt quan tâm khôi phục, phát huy các môn thể thao truyền thống dân tộc, các trò chơi dân gian bằng cách tổ chức các giải đấu, hoạt động giao lưu hàng năm như: kéo co, vật dân tộc, cờ tướng, cờ người, đi cầu phao, chơi đu, đua thuyền truyền thống...

Giai đoạn 2020-2025, huyện Nga Sơn tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDTT, trong đó tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa – thể thao, tạo điều kiện để duy trì, thúc đẩy phong trào ngay từ cơ sở; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa cho hoạt động TDTT; chủ động nâng cao chất lượng công tác tổ chức các giải thể thao từ cấp xã đến cấp huyện, chuẩn bị tốt nhất cho đại hội TDTT các cấp vào năm 2021, hướng tới Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX.

Mạnh Cường