Công tác tiếp dân ở huyện Mường Lát

Nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Mường Lát đã nỗ lực, nâng cao chất lượng công tác TCD và giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền. Qua đó, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cán bộ bộ phận tiếp công dân huyện Mường Lát lắng nghe phản ánh của công dân.

Những năm trước đây, công tác TCD và giải quyết KNTC của huyện Mường Lát còn có nhiều hạn chế, một mặt do trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ huyện còn yếu, mặt khác do trình độ dân trí của người dân thấp, dẫn đến việc khiếu kiện còn để kéo dài. Những năm gần đây, thực hiện Luật TCD và nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật TCD, UBND huyện Mường Lát đã chỉ đạo ban TCD thực hiện nghiêm túc việc duy trì tiếp dân thường xuyên và nâng cao hiệu quả công tác TCD; đồng thời, cử cán bộ có nghiệp vụ và năng lực pháp lý làm công tác tiếp dân, lịch tiếp dân được công bố công khai, lãnh đạo huyện có lịch TCD hàng tháng, mọi ý kiến của công dân đến phản ánh tại phòng tiếp dân được ghi chép, tổng hợp báo cáo đầy đủ và đề nghị xử lý kịp thời. Lịch tiếp dân của lãnh đạo UBND huyện được công bố công khai. Do đó, việc TCD và giải quyết KNTC của huyện những năm gần đây đã có những chuyển biến tích cực.

Năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020, tại Phòng Tiếp dân của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã tiếp 853 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, trong đó chủ tịch và các phó chủ tịch HĐND, UBND cấp huyện, xã tiếp dân thường xuyên được 234 lượt. Với các nội dung phản ánh của công dân, cán bộ ban TCD của huyện tiếp nhận và kịp thời xử lý đơn, thư của công dân theo đúng quy định. Hướng dẫn công dân thực hiện việc KNTC, đề nghị, kiến nghị, phản ánh đúng cơ quan có thẩm quyền và thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về KNTC. Do vậy, tình hình KNTC trên địa bàn huyện có xu hướng ổn định hơn so với những năm trước. Năm 2019, bộ phận TCD đã tiếp nhận và giải quyết 27/27 đơn; thanh tra huyện về chấp hành kỷ luật, kỷ cương 2 đơn vị hành chính xã Pù Nhi, Mường Lý và 1 cuộc thanh tra hành chính đối với 3 đơn vị trường học gồm: THCS, tiểu học và mầm non xã Tén Tằn.

Riêng từ đầu năm 2020 đến nay, công tác TCD và giải quyết KNTC của huyện được giải quyết tốt, ban TCD các cấp trên địa bàn huyện đã tiếp 191 lượt công dân đến KNTC và kiến nghị, phản ánh, trong đó chủ tịch và các phó chủ tịch HĐND, UBND cấp huyện, xã tiếp 62 lượt, cán bộ TCD cấp huyện và xã tiếp 129 lượt người. Các nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân đều được cán bộ, bộ phận tiếp dân tổng hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời báo cáo để Thường trực Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ngành, các địa phương trong huyện tập trung giải quyết. Đồng thời, toàn huyện đã tiếp nhận 25 đơn KNTC của công dân, trong đó đã giải quyết được 25 đơn, các nội dung đơn, thư của công dân chủ yếu là kiến nghị, phản ánh về lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp lại sổ đất sản xuất lâm nghiệp...

Đồng chí Lầu Mai Dơ, Chánh Thanh tra huyện Mường Lát, cho biết: Trước hết, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số nơi còn hạn chế, chưa được duy trì thường xuyên và chưa được triển khai sâu rộng đến bà con nhân dân; việc xem xét, xử lý, giải quyết đơn, thư KNTC của công dân theo thẩm quyền ở một số ngành, đơn vị còn chậm, dẫn đến tình trạng công dân gửi đơn đề nghị nhiều lần; một số kiến nghị phản ánh của công dân tuy đã được UBND huyện giải quyết và trả lời theo đúng quy định nhưng vẫn tiếp tục làm đơn kiến nghị, phản ánh vượt cấp có thẩm quyền quy định. Đơn cử như tháng 8-2019, một số hộ dân ở bản Chim, xã Nhi Sơn gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng ở tỉnh và huyện về việc “liên quan đến việc cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp và tiền bồi thường giải phóng mặt bằng”. Ngay sau khi nhận được đơn khiếu kiện, Chủ tịch UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra, xác minh xuống phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành xác minh làm rõ nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân và giải quyết kịp thời, đúng luật. Để giải quyết những tồn tại này, huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện các quy định của pháp luật về KNTC, đồng thời kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt việc tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Mặt khác, phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát, xem xét để giải quyết dứt điểm những đơn, thư hiện nay còn tồn đọng chưa giải quyết xong, những vụ việc phức tạp, kéo dài, chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở...

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác TCD và KNTC, thời gian tới, huyện Mường Lát tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã để thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; tập trung giải quyết dứt điểm về KNTC. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích và đối thoại trong việc giải quyết đơn, thư, duy trì công tác TCD thường xuyên và định kỳ theo quy định của Luật TCD. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, các phòng trực thuộc giải quyết các vụ việc đơn, thư mới phát sinh thuộc thẩm quyền, chú trọng công tác, nhiệm vụ được giao, bảo đảm ổn định tình hình chính trị.

Bài và ảnh: Tiến Đông